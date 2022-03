Detenidos siete trabajadores de una empresa de Cuarte de Huerva por robar material y revenderlo

Siete personas han sido detenidas por la Guardia Civil acusados de robar en una empresa de la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva en la que trabajan y revender el material.

La Guardia Civil de Casablanca llevó a cabo la investigación desde mediados del mes de enero que condujo a las detenciones por presuntos delitos de hurto, falsificación de documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

Según informan fuentes del citado cuerpo, los arrestados, todos ellos trabajadores de la misma empresa, aprovechaban su situación laboral para adquirir mayor cantidad de material de obra del que era necesario para realizar sus trabajos. Así, el sobrante lo vendía después a un centro de reciclaje, operación que les reportaba un beneficio económico. Esta actividad ilícita la llevaron a cabo de forma continuada durante los últimos tres años.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el gerente de una empresa dedicada a la instalación de gas y elementos de calefacción, ubicada en Cuarte de Huerva, en la que informaba que varios de sus trabajadores habrían realizado compras de material a su nombre por una cantidad mucho superior a la que sería necesaria en los

trabajos a realizar y cuyo sobrante, posteriormente venderían a una empresa de reciclaje de residuos que se encuentra en la misma localidad.

Ante estos hechos, los agentes verificaron multitud de facturas de compras de tubos de cobre, cuya cantidad efectivamente era muy superior a la que se utilizó en las instalaciones. También cotejaron los documentos de las obras realizadas y compararon las cantidades de los materiales empleados en ellas. Las compras se habrían realizado a nombre del gerente a pesar de desconocer éste las cantidades que se habían adquirido. Además, se comprobaron las ventas que los trabajadores efectuaron a la empresa de reciclaje y verificaron que los kilos de tubo de cobre entregados superaban por mucho la cantidad normal que suele sobrar tras realizar una obra.

Tras la investigación, la Guardia Civil logró determinar que 9 trabajadores de la empresa denunciante habrían llevado a cabo esta actividad ilícita durante los últimos tres años (2019, 2020 y 2021), realizando la venta del material sobrante en multitud de ocasiones, y no siempre la misma persona. Por ello obtuvieron unos beneficios económicos que no superarían los 3.000 euros en cada una de las operaciones para no levantar sospechas de cara a Hacienda, ni siempre por el mismo empleado.

Además de los siete detenidos, otros dos trabajadores más de la empresa perjudicada, implicada también en los mismos delitos, no han sido arrestados todavía por encontrarse uno de ellos actualmente cumpliendo condena en una prisión de Portugal y el otro reside en el Reino Unido.

Además, se ha investigado a la persona encargada de la compra del material en la empresa de reciclaje de Cuarte como presunto autor de un delito de receptación.

La mercancía hurtada en los últimos tres años tendría un valor en el mercado de más de 400.000 euros.