¿Quién es Alex Tienda y por qué está en Ucrania?

He documentado mucho sobre lo que han estado viviendo los ucranianos en estos días.



Por seguridad, ya no publicaré nada de mi viaje hasta que salga.



A quienes me han apoyado, GRACIAS 🙏🏼 Y al resto, sigan al pendiente de lo que publico 👍🏼



Estoy bien. Saldremos de aquí 👍🏼