Desesperación de la madre española de una bebé nacida por gestación subrogada en Ucrania: "No podemos registrarla, tememos perder su rastro"

El nacimiento de la hija por gestación subrogada de Vanesa Martínez se ha producido en la mañana de este sábado en la capital de Ucrania, Kiev, una noticia que la familia ha esperado por meses pero que ahora llega entre llamadas al Gobierno de España para que "proteja" a la menor, que no ha podido ser registrada al no funcionar las instituciones de la ciudad.

"Tememos que llegue un momento en el que perdamos su rastro, no hemos podido registrarla ni mediante Ucrania ni mediante España", ha lamentado este sábado Martínez en declaraciones a Europa Press, a la que ya expresaba este viernes su preocupación por el inminente nacimiento de su hija en el marco de la invasión rusa.

En el Hospital Maternal

La niña ha nacido a las 10.23 horas en el Hospital Maternal 3 de Kiev y tanto ella como la gestante se encuentran "bien", según ha podido saber la mujer española a partir de una llamada de la empresa a través de la que ha gestionado el proceso de gestación subrogada.

Desde que el jueves empezase la invasión de Rusia en Ucrania, Martínez no había podido hablar con esta empresa, que sí ha podido comunicarse este sábado para informarle del nacimiento, pero cuyos trabajadores le han explicado que no podrán mantener un contacto fluido al encontrarse intentado "sobrevivir y con sus familias".

"Mi hija no tiene nombre, no tiene nada para poder recogerla"

No obstante, la entidad en cuestión ha relatado a Martínez y su familia que no ha podido registrar a la niña porque solo se encuentra en funcionamiento el hospital. "Mi hija no tiene nombre, no tiene nada para poder recogerla", ha alertado al respecto la española.

Por el momento, la niña y la gestante permanecerán en el mencionado hospital de Kiev, pero los próximos días "no saben" dónde podrán ir. Además, Martínez está preocupada porque el "contacto es muy poco" y no tienen conocimiento sobre la situación del conflicto en la zona donde se encuentra el centro hospitalario.

"Estamos destrozados, no sabemos qué vamos a hacer, queremos que esto pare y entrar a por nuestra hija, pero no sabemos si va a ser así", ha advertido Martínez.

Por ello, ella y su familia llevan días intentando contactar con la Embajada de España en Ucrania y el Ministerio de Asuntos Exteriores para demandar al Gobierno que "proteja" a la niña. "Es una menor, tienen el deber", ha insistido.

De momento, no han logrado establecer contacto con estas oficinas del Gobierno español, pero lo seguirán intentando para obtener "ayuda" o un "pasaporte express".

Estas gestiones las están realizando a través de un abogado que baraja opciones como reclamar desde España un salvoconducto especial, o bien para que el padre viaje a Ucrania, o bien para que la niña llegue a España. En estos procedimientos de gestación subrogada, solo el padre es reconocido como tal, por lo que es él quien puede sacar al bebé del país.

"Pedimos a las instituciones que no nos abandonen, no somos los únicos, hay más familias en esta situación, esperando a que sus hijos nazcan", ha urgido.

Destino para la gestación subrogada

Ucrania ha sido hasta los últimos años un país de destino de familias españolas que buscan un hijo por gestación subrogada, práctica que no está permitida en España. De hecho, el Ministerio de Igualdad tiene la intención de legislar esta práctica como una forma de violencia contra la mujer.

El número de familias se ha venido reduciendo en los últimos años y el ataque ruso ha sorprendido a pocas familias en el país. Según ha señalado a Europa Press la asociación 'Son nuestros hijos', todas las familias que habían acudido al país en busca de sus bebés han salido del país, salvo una cuyo bebé fue prematuro y tiene que permanecer en una incubadora.

El Gobierno español está dando un salvoconducto especial para que estas familias puedan salir del país con sus hijos, que no son españoles, ya que tienen que legalizar su filiación una vez se encuentren en España por vía judicial.