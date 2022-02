Condenada a 100 latigazos una trabajadora de la organización del Mundial de Catar  después de ser abusada sexualmente

La mexicana, Paola Schietekat, ha sido condenada a 100 latigazos y siete años de prisión por mantener una relación sexual fuera del matrimonio mientras trabajaba para la organización del Mundial de fútbol en Catar 2022, según informa el diario 20 Minutos.

La mujer, trabajadora de Supreme Committee for Delivery and Legacy, organización encargada de la competición, fue a trabajar a Catar donde fue abusada sexualmente por un conocido. Sin embargo, las leyes locales consideran que se trata de una relación sexual fuera del matrimonio, algo que está castigado.

Schietekat cuenta lo sucedido a través de un comunicado. Comienza explicando que se encontraba en el país desde el 6 de junio del pasado año: "Esa noche, un conocido, que consideré amigo, de la comunidad latina en Doha se metió a mi departamento en la noche, mientras yo dormía".

"Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda" narra Paola. Al día siguiente, denunció los hechos y acudió a la policía acompañada del cónsul de México en Catar: "Al preguntarme si quería una orden de alejamiento, no hacer nada, o ir a las últimas instancias, me congelé, por el shock, por el miedo y la falta de sueño, y volteé a ver al cónsul, quien me recomendó ir a las últimas instancias", explica.

La trabajadora fue interrogada durante tres horas en árabe y "por alguna razón yo había pasado a ser la acusada", añade.

Schietekat finalmente fue declarada culpable de haber cometido una relación extramarital -la condena en el país es de 7 años de prisión e incluso 100 latigazos a la acusada-: "Mi agresor fue absuelto del cargo de agresión porque, a pesar del informe médico, 'no había cámaras que apuntaran directamente la puerta del departamento, así que no había forma de constatar que la agresión sucedió'".

Los abogados de Paola le ofrecieron la posibilidad de casarse con su agresor para cerrar el asunto, algo a lo que la mexicana se negó y abandonó el país. Sin embargo, "los cargos seguirán vigentes, impidiéndome volver a Catar y forzándome a pagar aún más por representación legal", concluye Paola.