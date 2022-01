Los talibán acogen a una neozelandesa embarazada que no puede volver a su país por la normativa covid

La periodista neozelandesa Charlotte Bellis ha denunciado la situación que sufre en Afganistán, donde ha tenido que ser acogida por los talibán ante la negativa de su país de permitirle la entrada por la normativa covid, a pesar de que está embarazada.

Según recoge la agencia AFP, Bellis ha comunicado a varios medios de su país su complicada situación. Esta periodista ha trabajado en Afganistán para la cadena 'Al Jazeera', pero tenía previsto volver a Doha (Qatar), donde está la sede del medio de comunicación. Sin embargo, según informan los citados medios, se dio cuenta de que estaba embarazada, y decidió cambiar de planes ante los problemas que podría tener en Qatar por ser una mujer soltera y embarazada.

Así, cambió de destino y comenzó a preparar su regreso a Nueva Zelanda, pero se encontró con las dificultades para lograr un permiso para viajar, debido al cierre de fronteras que aplica este país para evitar los contagios de covid. Estas autorizaciones se dan a cuentagotas, y en su caso se ha denegado en varias ocasiones, según denuncia.

“En un momento de necesidad, el gobierno neozelandés me dijo que no era bienvenida”, lamenta la periodista en su columna en del New Zealand Herald. “Cuando los talibanes ofrecen asilo a una mujer embarazada y soltera, sabes que estás en una situación difícil”, añade, en una noticia recogida por AFP.

Tras haber denunciado su situación públicamente y contactado con abogados, Bellis asegura que las autoridades neozelandesas se han puesto en contacto con ella para comunicarle que el rechazo de su petición iba a ser revisado de nuevo.