Jesús Núñez: "Lo que está en juego no es solo Ucrania sino la seguridad de Europa"

Josep Borrell alertaba hace unos días de quevivimos "el momento más peligroso" tras la Guerra Fría. ¿Comparte esa valoración?

Si lo miramos con perspectiva histórica, creo que, de momento, no se corresponde con la realidad.

¿Por qué en esta crisis se habla de guerra?

Porque es una guerra. De hecho, los titulares que hablan de si va a haber una guerra olvidan que ya hay una. Empezó hace ocho años cuando Rusia utilizó la fuerza para tomar Crimea e implicarse directamente en la región oriental -en el Donbás-, aunque Moscú niega formalmente que haya participado hasta ahora en el conflicto ucraniano. De lo que podamos hablar ahora es de si hay una nueva fase de la guerra.

¿Qué está ocurriendo entre bambalinas?

Se están desarrollando dos procesos simultáneos. En el plano diplomático, Rusia pretende ser reconocida como una potencia global por parte de Estados Unidos. Ha lanzado un ultimátum para reordenar la seguridad europea exigiendo determinadas medidas, como la no integración de Ucrania y de otros países en la OTAN, que esta no va a aceptar por escrito. De momento, todos los actores implicados siguen sentados a la mesa. Y, simultáneamente, Rusia está aumentado la acumulación de medios militares en las cercanías de Ucrania y en Bielorrusia. Estamos a la espera de ver si esa demostración de fuerza le permite conseguir los objetivos políticos que busca. Lo que podemos tener claro es que no va a salir con las manos vacías. Una vez que se ha metido en esta dinámica, demostrando que Ucrania es un interés vital para sus intereses, algo va a sacar.

¿El qué? Ya dice que la OTAN no le va a dar garantías por escrito.

Pero puede conseguir que Ucrania no entre en la Alianza Atlántica, entendiendo que eso tampoco iba a ocurrir. Aunque parezca lo contrario, no está muy dispuesta a admitirla; supondría asumir un nivel de preocupación que no hay voluntad política para manejar por parte de sus miembros. Lo que busca es que Ucrania no pase al bando occidental de manera definitiva y para eso le sirve mantener el control de Crimea y el de una parte del territorio, el Donbás. Y, si esto desemboca en más acciones militares, lo más previsible es una acción militar limitada en la zona de Mariúpol porque de ese modo Rusia tendría un corredor terrestre garantizado entre su propio territorio y la península de Crimea, que para ellos es muy importante: ahí está la flota del mar Negro.

¿Vladimir Putin es enemigo de la Unión Europea?

No. Inevitablemente hay que hablar con Rusia para establecer la seguridad europea; es un interlocutor obligado. Lo que conviene es que la UE termine de dotarse de una voz única en el escenario internacional y diplomático y en una verdadera autonomía estratégica que le permita tener medios -incluyendo los militares- para defender sus objetivos.

¿Esta crisis está evidenciando el papel secundario de la Unión Europea?

Efectivamente. Lo que está en juego no es solo Ucrania sino la seguridad de Europa y, sin embargo, quienes están sentados a la mesa son estadounidenses y rusos. Eso lo que visibiliza como mínimo es su debilidad en el escenario internacional. Está bien que el presidente Emmanuel Macron, con la conversación que este viernes tuvo con Putin, haya abierto un canal de diálogo directo desde la UE. No olvideos que Macron no es solo presidente francés sino que es el presidente del Consejo Europeo durante este semestre. Conviene que Moscú conozca esa voz europea y que Washington vea que la UE también pretende estar presente