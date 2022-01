Scotland Yard investigará las fiestas de Johnson en Downing Street en la pandemia

La Policía Metropolitana de Londres investigará las fiestas organizadas en la sede oficial del primer ministro británico durante la pandemia. La comisaria jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, ha confirmado este martes que este Cuerpo investigará "varios eventos" ocurridos en la residencia oficial de Downing Street durante los últimos dos años con relación a una "potencial posible violación de las regulaciones por covid-19".

En una comparecencia ante la Asamblea de Londres - organismo de supervisión de las actividades del alcalde de Londres -, Dick indicó que comprendía la "profunda preocupación ciudadana" ante las noticias surgidas en las últimas semanas que apuntan a que miembros del Gobierno realizaron actividades que estaban prohibidas en los confinamientos.

"Puedo confirmar que la Policía Metropolitana (Met, también conocida como Scotland Yard) investigará ahora varios eventos que ocurrieron en Downing Street en los últimos dos años (de pandemia) en relación con una potencial violación de las regulaciones por covid-19", precisó la comisaria.

Comer tarta en el cumpleaños de Johnson "no fue una fiesta"

Mientras tanto, el ministro de Transporte de Reino Unido, Grant Shapps, ha defendido este martes a Boris Johnson y ha asegurado que comer tarta y cantar 'Cumpleaños Feliz' no puede ser considerado como "una fiesta".

En plena polémica por las supuestas fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento decretado a causa de la pandemia en 2020, Shapps ha señalado que "el primer ministro claramente no organizó el evento para que se le diera una tarta". "Algunas personas consideraron que sería apropiado dado que era su cumpleaños", ha matizado en declaraciones a la cadena de televisión Sky News.

No obstante, ha lamentado que la decisión tomada en aquel momento fue "insensata" y ha dicho comprender el "sentimiento de malestar" que ha generado todo este asunto en el seno de la opinión pública.

"Creo que no es sensato hacer esas cosas, pero se trata de un grupo de personas que trabajan juntas todo el tiempo y decidieron darle una tarta al primer ministro por su cumpleaños. Insensato, lo sé, dadas las circunstancias", ha aseverado.

El evento habría tenido lugar el 19 de junio de 2020 y será investigado. No obstante, ha aclarado que la supuesta reunión, a la que acudió la mujer de Johnson, Carrie, acudieron miembros del equipo del mandatario que "habían estado trabajando todo el día y habían compartido el mismo espacio durante horas para trabajar en la gestión de la crisis del coronavirus". "Tengo entendido que duró unos diez minutos", ha manifestado.

El ex primer ministro Gordon Brown ha aseverado que la polémica supone un "asunto moral" que ha tenido repercusión porque la población tuvo que permanecer confinada y no pudo despedirse, en muchos casos, de sus seres queridos. "No pude ir al funeral de un allegado el año pasado", ha afirmado. "Tampoco pude ver a un amigo que se estaba muriendo en el hospital, y miles de personas se vieron en la misma situación. (...) No se trata de un asunto político sino moral. Sobre lo que le pides a la gente y lo que estás preparado a dar", ha advertido.

Shapps, por su parte, ha manifestado su confianza en Johnson a pesar de que algunos 'tories' han comenzado a darle la espalda de cara a una posible moción de censura. En este sentido, ha recalcado que el 'premier' ha logrado grandes cosas, si bien "nadie es perfecto".