El comité del asalto al Capitolio cita a Rudy Giuliani por "promover" teorías de fraude electoral

El comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha pedido la comparecencia de Rudy Giuliani y otros tres abogados del expresidente Donald Trump por "promover afirmaciones públicas infundadas de fraude electoral" y "participar en intentos por interrumpir la confirmación de los resultados".

Junto a Giuliani han sido citados los abogados Jenna Ellis, Sidney Powell y Boris Epshteyn. Estas cuatro personas "presentaron teorías infundadas sobre fraude electoral, promovieron intentos para anular los resultados de las elecciones", además de estar en "contacto directo" con el expresidente Trump para "detener el recuento de los votos electorales".

El presidente del comité, el congresista demócrata Bennie Thompson, ha señalado en un comunicado que en el caso de Giuliani, esté fue "muy activo" en nombre del expresidente Trump en la difusión de denuncias sobre fraude, al mismo tiempo que "trató de convencer a los legisladores estatales para que tomaran medidas para anular los resultados de las elecciones".

Giuliani "estuvo en contacto con el entonces presidente Trump y varios miembros del Congreso organizando estrategias con las que retrasar o anular los resultados de las elecciones de 2020", dice el comunicado, según informa la cadena NBC.

Powell, por su parte, "instó al presidente Trump a ordenar la incautación de las máquinas de votación en todo el país para encontrar pruebas de que agentes extranjeros habían pirateado el sistema y alterado los resultados de las".

En cuanto a Ellis, presuntamente preparó y distribuyó dos informes para analizar la autoridad constitucional del entonces vicepresidente, Mike Pence, para rechazar o retrasar el recuento de los votos electorales", mientras que Epshteyn, se habría puesto en contacto con Trump la mañana del asalto para abordar las posibilidades de retrasar la confirmación del triunfo del presidente, Joe Biden, en caso de que Pence se negara a ello.

Sobre la familia Trump

Por otro lado, el comité ha citado y obtenido los registros telefónicos del hijo del expresidente, Eric Trump, y de la prometida de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, que fue asesora del exmandatario.

En concreto, el comité habría obtenido un registro de los mensajes de texto -aunque no el contenido- de los teléfonos de ambos miembros de la familia del expresidente y también las llamadas entrantes y salientes con las fechas, la hora y la duración de las mismas, según ha informado la cadena estadounidense CNN.

Esta sería la primera vez que el órgano encargado de investigar el asalto al Capitolio emite citaciones a miembros de la familia Trump. La medida forma parte de una estrategia mantenida por el comité para obtener las comunicaciones del entorno de Trump tanto antes como después de la insurrección del 6 de enero.

De hecho, el comité ya ha reclamado a varias compañías telefónicas que cedan voluntariamente los registros telefónicos e, incluso, ha citado a responsables de empresas como Twitter y Reddit y las matrices de Youtube y Facebook, por no actuar de forma adecuada para frenar el extremismo en Internet. Dentro de la investigación, la CNN recoge que más de 100 personas han sido citadas en el marco de la obtención de registros telefónicos.

Sin embargo, uno de los abogados de Guilfoyle, Joseph Tacopina, ha asegurado que no ha sido notificado de ninguna citación y ha recalcado que esta medida "no tiene consecuencias para ella porque no tiene absolutamente nada que ocultar o por lo que preocuparse".

Hasta el momento no hay indicios de que Eric Trump o Guilfoyle hayan sido citados por el comité para entrevistas o documentos, ni hay indicios de que se hayan citado registros que tengan que ver con los otros hijos del expresidente, según recoge 'The Hill'.

En este sentido, la Fiscalía de Nueva York remitió citaciones a los hijos del expresidente Trump, Ivanka y Donald Trump Jr., quienes estuvieron muy involucrados en la empresa de su padre, la Organización Trump, a la que se unieron como socios comerciales tras graduarse en la universidad.

Con estas citaciones, la fiscal buscaba averiguar si los miembros de la familia Trump inflaron fraudulentamente el valor de sus activos para garantizar préstamos bancarios con el objetivo de reducir su factura fiscal, según recogió el periódico 'The New York Times'.

El comité aseguró a principios de enero estar en disposición de un "testimonio de primera mano" en el que se confirmaría que Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, le pidió a su padre en varias ocasiones que interviniera para detener "la violencia" protagonizad por sus seguidores aquel 6 de enero en Washington.

Así lo confirmó la vicepresidenta del comité, la representante republicana caída en desgracia Liz Cheney, quien informó a la cadena ABC que Ivanka Trump, por entonces una de las asesoras del expresidente, le pidió a éste que interviniera.