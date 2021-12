Cancelados diez musicales de Broadway por el repunte de covid-19 en Nueva York

Un total de diez musicales de Broadway, entre ellos el exitoso 'Hamilton', escrito y protagonizado por Lin Manuel Miranda, han sido cancelados en Nueva York a lo largo del pasado fin de semana debido al repunte de los casos de covid-19 en la ciudad.

Las funciones de 'Hamilton' están canceladas al menos hasta el 26 de diciembre, día en que está previsto que 'Aladdin', también entre los musicales afectados, regrese a los escenarios, informaron hoy varios medios locales.

La lista la completan 'Tina', 'Moulin Rouge! The Musical', 'Harry Potter and The Cursed Child', 'Doubtfire', 'Ain Too Proud', 'MJ The Musical', 'Jagged Little Pill' y 'Freestyle Love Supreme'.

Estas medidas han sido tomadas a pesar de la obligatoriedad de que el público asistente porte mascarilla y acuda vacunado.

Broadway tiene en cartelera 31 obras en este momento. El famoso espectáculo de las 'Rockettes' en el teatro Radio City también canceló el pasado viernes todas las funciones restantes de la temporada navideña por la misma razón, después de haber representado 100 funciones.

"Nos ha encantado traer de vuelta esta preciada tradición que ayuda a marcar el comienzo de la temporada navideña en la ciudad de Nueva York y esperamos dar la bienvenida a los fanáticos al Radio City Music Hall en 2022", indicó la producción al hacer el anuncio.

Las cancelaciones han surgido en momentos en que ómicron, la nueva variante del coronavirus, se esparce rápidamente por la ciudad.

Estas medidas coinciden con las discusiones de las autoridades locales sobre la celebración de la fiesta de Nochevieja en la plaza de Times Square, que tiene previsto convocar a un millón de personas.

La tasa de positividad en Nueva York ha pasado del 6 al 8 % en apenas tres días.