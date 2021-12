La Agencia Europea del Medicamento cree que tardaría hasta 4 meses en autorizar vacunas modificadas contra ómicron

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) considera que la adaptación de las vacunas a la nueva variante ómicron necesitaría "tres o cuatro meses". Ese es el plazo estimado que aportó la directora ejecutiva de la agencia, Emer Cooke, durante una comparecencia en la Eurocámara, en la que también insistió en que no existen aún pruebas concluyentes de que vaya a ser necesaria esa readaptación de los sueros porque los que existen en la actualidad "protegen".

Cooke enfatizó durante toda su comparecencia en reforzar el mensaje de la eficacia de la vacunación para frenar los efectos más perniciosos del coronavirus en todas sus variantes. "Es muy importante seguir insistiendo en que las actuales vacunas dan protección y que tenemos que garantizar que todas las personas que son susceptibles de recibirlas, tengan acceso también a la dosis de refuerzo", planteó ante los eurodiputados.

Incluso ante la eventual expansión de la nueva variante "las vacunas que tenemos continuarán dando protección", aunque su eficacia, reconoció, "disminuye con el paso de los meses y cada vez es más evidente que la gente tendrá que extender la protección con un refuerzo", algo que, subrayó, cobra especial relevancia ante la amenaza de la nueva variante descubierta en Sudáfrica.

Sobre si será necesaria o no una modificación de las fórmulas para contrarrestar sus efectos, la directora ejecutiva de la EMA no se ha mostrado concluyente por la falta de datos objetivos al respecto. De entrada aseveró que "primero hay que ver si es necesaria esa modificación de las vacunas"; una decisión que, ha subrayado, no es competencia directa de la Agencia Europea del Medicamento.

Sí su autorización cuando hayan superado todos los testeos y filtros de seguridad. "Hay que tener en cuenta factores como la situación epidemiológica, la eficacia de las vacunas, cómo están circulando en Europa las distintas variantes y otras muchas variables".

Así las cosas, si finalmente fuera necesario reformular las vacunas, algo que las farmacéuticas han asegurado que podrían conseguir en un corto espacio de tiempo y que está incluido incluso en los contratos de compra conjunta que han suscrito con la Comisión Europea, Cooke entiende que la Agencia Europea del Medicamento estaría en posición "de aprobarlas en un plazo de tres o cuatro meses desde que empiezan a modificarse".

Las farmacéuticas, mientras tanto, comienzan a plantear la hipótesis de cambiar sus fórmulas ante el avance de ómicron. El CEO de Moderna, Stéphane Bancel, afirmó que su vacuna puede perder efectividad contra la nueva variante respecto a delta. "Creo que la efectividad no va a estar al mismo nivel que con delta", afirmó Bancel en el diario británico 'Financial Times'. "Pienso que se va a producir una caída (de la efectividad). Todavía no sabemos cuánto porque necesitamos esperar a los datos, pero todos los científicos con los que he hablado me dicen que lo que viene no va a ser bueno", dijo el máximo responsable de Moderna, cuyas declaraciones provocaron alarma en los mercados, con caídas en las bolsas de Japón, Australia y también en España.

Por su parte, el presidente y director general de Pfizer España, Sergio Rodríguez Márquez, señaló que su compañía podría desarrollar "en un período de 100 días" una nueva vacuna adaptada a la variante ómicron si finalmente se demuestra necesario. "Seguimos trabajando con las distintas cepas que han ido surgiendo. Hasta el momento, la vacuna ha demostrado seguir siendo eficaz. Ahora estamos analizando la nueva cepa ómicron", indicó durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación del Congreso.