El consejero delegado de Moderna cree que las vacunas actuales serán mucho menos eficaces contra ómicron

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, cree que las actuales vacunas contra la covid-19 serán "mucho menos eficaces" contra ómicron que las anteriores cepas de coronavirus. Además, calcula que aun se tardarán meses hasta que se puedan fabricar en grandes cantidades vacunas que sean específicas para esta nueva variante, detectada en los últimos días.

En declaraciones a 'Financial Times', Bancel ha comentado que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación será necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022.

"Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante Delta -ha dicho-. Creo que va a ser un descenso importante. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: 'Esto no va a ser bueno'".