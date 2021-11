El arzobispo de París dimite tras revelarse una relación con una mujer

El arzobispo de París, Michel Aupetit, confirmó este viernes que ha puesto su cargo a disposición del papa Francisco después de que la prensa revelara que mantuvo una relación con una mujer en 2012.

El religioso negó las informaciones publicadas por el semanario 'Le Point', según las cuales habría tenido un idilio con esa mujer, pero reconoció una "relación ambigua", según la diócesis, lo que le ha llevado a apartarse "para no perjudicar" a la institución.

"No he empleado la palabra dimisión. Eso significaría que abandono mi tarea. En realidad, la devuelvo al Santo Padre, que es quien me la confió", indicó el propio Aupetit al diario católico La Croix.

El Papa tiene ahora la posibilidad de aceptar la denuncia o de rechazarla.

En España, Xavier Novell, que renunció al Obispado de Solsona (Lérida) en agosto, se casó el pasado lunes por lo civil en Súria (Barcelona) con la escritora y psicóloga Sílvia Caballol.

El juez de paz de Súria, Jaume Bransuela, declaró a TV3: "De obispos que han casado a un juez supongo que hay, que yo sepa soy el primero de España. No los he casado yo, se han casado ellos". Ingeniero agrónomo de profesión, Novell comenzó el lunes 1 de noviembre a trabajar en una empresa de genética porcina de Cardona (Barcelona). Renunció a ser obispo alegando razones personales y la Santa Sede hizo pública el 23 de agosto su aceptación.