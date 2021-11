Una niña de 9 años, vendida por 2.000 dólares a un hombre en Afganistán

Parwana Malik solo tiene 9 años. Si viviera en España o en cualquier país del denominado primer mundo entre sus preocupaciones, posiblemente, estarían los exámenes del colegio o la relación con sus amigas. Sin embargo, llevaba cuatro años viviendo con su familia en un campo de desplazados de la provincia de Badghis, en Afganistán, y su nombre ha dado la vuelta al mundo gracias a un reportaje de la cadena de televisión CNN, en el que se ve cómo fue vendida a un hombre por 2.000 dólares. "Mi padre me vendió porque no tenemos pan, ni arroz, ni harina... me vendió a un hombre viejo", responde la pequeña a las preguntas del periodista de la CNN.

El padre de la joven, Abdul, declaró al reportero que se encontraba "roto", pero lo hizo porque no tenía otra opción. "No tengo trabajo, ni dinero, ni comida. Tengo que venderla, no tengo otra opción", explica. Para sobrevivir, la familia utilizaba el dinero de las ayudas humanitarias que llegaban a Afganistán, pero ya no es así desde la vuelta de los talibanes al país. Y, además, lo peor parece que aún está por llegar, ya que el padre indica al periodista que "nuestro futuro está destrozado. Tendré que vender otra hija si mi situación financiera no mejora, probablemente tendrá que ser la de 2 años".

9 year old girl sold to pedophile for $2,000 in Afghanistan. pic.twitter.com/Gxql8tqH9Y — Rita Panahi (@RitaPanahi) November 6, 2021

En el vídeo se puede apreciar cómo la joven Malik se maquilla antes de ser vendida ante un hombre afgano de 55 años en el hogar de la familia. El padre estrecha la mano del comprador, consciente del acto que acaba de cometer, pero incapaz de reaccionar ante la situación tan crítica que está viviendo.

Abdul le ruega al comprador que cuide de su hija, mientras que él le responde sonriente con un "por supuesto que la cuidaré". Después, trata de agarrar la mano de Malik, pero la niña se resiste, aunque no puede evitar finalmente su terrible destino.

Este no es un caso aislado, ya que muchas familias afganas están sumidas en la pobreza y, en ocasiones, deben recurrir a esta macabra situación que no les salva de la crisis, pues los 2.000 dólares podrán mantener a la familia de Abdul durante un tiempo, pero no para siempre.