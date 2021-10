Youtube suspende la cuenta de Bolsonaro por un vídeo en el que vincula la vacuna contra la covid con el sida

Youtube ha suspendido por al menos una semana el canal del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por desinformación en una transmisión en la que vincula el uso de las vacunas contra la covid con el desarrollo del sida.

La suspensión se lleva a cabo desde la noche de este lunes por violar las normas de la plataforma con "desinformación médica sobre la covid-19 al afirmar que las vacunas no reducen el riesgo de contraer la enfermedad y que causan otras enfermedades infecciosas", ha informado Youtube en un comunicado, recogido por el portal brasileño G1.

"Nuestras pautas están en línea con las pautas de las autoridades de salud locales y globales, y actualizamos nuestras políticas a medida que cambia la guía. Aplicamos nuestras políticas de manera coherente en toda la plataforma, independientemente de quién sea el creador o cuál sea su opinión política", ha aseverado el portal.

Youtube ya había enviado un aviso a Bolsonaro en julio por infringir sus reglas, si bien entonces no se llegó a la suspensión directa, como se ha hecho ahora. Si el presidente brasileño viola las normas de la plataforma en los próximos 90 días nuevamente, el castigo sería de dos semanas sin poder publicar, y, si se llega al tercer aviso en el mismo periodo de tiempo, el canal se eliminará de forma permanente.

La suspensión de la cuenta del mandatario se produce después de que Facebook retirase este domingo el mismo directo. "Nuestras políticas no permiten alegar que las vacunas contra el coronavirus matan o pueden causar daños graves a las personas", indicó la red social para justificar su decisión de borrar el vídeo de Facebook e Instagram.

"Están desarrollando el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida"

El contenido en cuestión es un directo que el presidente Bolsonaro emitió el pasado jueves, su comparecencia semanal en redes sociales, y en el que aseguró que los vacunados contra el coronavirus "están desarrollando el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida", una asociación que las autoridades médicas ya han calificado de falsa y absurda.

Este es el segundo vídeo que Facebook retira de Bolsonaro, después de una grabación de marzo de 2020 en la que el presidente brasileño promocionaba el uso de la cloroquina, un fármaco contra la malaria, para tratar de manera preventiva el coronavirus, a pesar de que la ciencia ha demostrado no solo que es ineficaz, sino que también podría ser contraproducente en algunos casos.

La suspensión del canal de Bolsonaro en Youtube recuerda al bloqueo indefinido de la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien fue sancionado así por la plataforma pocos días después de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio de Estados Unidos.