El jefe de la estrategia de comunicación de Salvini, investigado por droga

El jefe de comunicación del líder de la Liga, Matteo Salvini, creador de una innovadora estrategia en redes sociales y punto fuerte en su ascenso, es investigado por un delito de cesión de estupefacientes.

Luca Morisi, el responsable de la creación del sistema de comunicación en redes sociales de Salvini conocido como "La Bestia", abandonó la Liga hace unos días alegando "cuestiones personales" y no "problemas políticos".

Sin embargo, hoy los medios de comunicación italianos publicaron que el "gurú" de Salvini está siendo investigado después de que el pasado agosto tres jóvenes fueron detenidos por llevar una botella de droga líquida, que aseguraron que se la había dado Morisi.

Según la misma fuente, en posteriores registros en su apartamento se encontraron varias dosis de droga.

"No he cometido ningún delito, pero se trata de una historia personal que representa una grave caída como hombre: en primer lugar pido disculpas por mi debilidad y mis errores a Matteo Salvini y a toda la comunidad de la Liga a la que he dedicado los últimos años de mi compromiso laboral", aseguró hoy Morisi, de 48 años.

Más información Richard Gere testificará en el juicio a Salvini por el caso Open Arms

Quien desde 2013 se ocupaba de la comunicación del líder ultraderechista, en una nota divulgada por la Liga, afirma que "renuncié a mis funciones dentro de la Liga el 1 de septiembre: es un momento muy doloroso en mi vida, revela fragilidades existenciales no resueltas".

Y añade que "necesito dedicar el mayor tiempo posible en un futuro próximo, contando con el apoyo y el cariño de las personas más cercanas a mí ”.

La salida de Morisi de la Liga llega en un momento en el que la formación sigue bajando en intención de voto y ya es superada por el partido ultraderechista Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, que tendría un 19,1 % de votos en unas futuras elecciones, respecto al partido de Salvini, que se sitúa en 18,5 %, según los datos de hace una semana.

Pero además, Salvini, según los medios, también pierde liderazgo dentro de su partido en el que se viven fracturas respecto a la participación de la Liga en el Gobierno de Mario Draghi o respecto a la postura contra la obligación del certificado sanitario.

El líder de la Liga se opone a la obligación del certificado sanitario, mientras que otros hombres fuertes de la formación, como el presidente de la región del Veneto, Luca Zaia, se ha mostrado favorable, una división que afecta también a los miembros del partido.