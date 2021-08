"Los talibanes buscan casa por casa a quienes trabajaban con nosotros"

"Tenemos mucho miedo por lo que pueda pasarle a nuestros colegas y a nuestros colaboradores. Desde que los talibanes entraron en Kabul buscan casa por casa a quien ha trabajado con nosotros". A pie de pista en el aeropuerto romano de Fiumicino, adonde acababa de llegar en un avión militar desde la capital afgana, el médico Arif Oryakhai, que trabaja para la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo, no podía evitar emocionarse al recordar a los compañeros que no habían podido escapar del país asiático tras la conquista de los talibanes. "Hago un llamamiento para que se salve a estas personas que hemos dejado en Kabul sin nada", pedía Oryakhai, uno de los 74 pasajeros del avión militar italiano que llegó a Fiumicino a las dos y media de este lunes tras despegar la noche anterior desde la capital afgana.

El aparato llevaba a bordo al personal de la embajada, así como a trabajadores italianos y afganos cuya vida corría peligro si se hubieran quedado en el país tras el éxito de los islamistas radicales. El Gobierno de Roma tiene previsto continuar con las repatriaciones en cuanto sea posible, para sacar de aquella nación a los italianos que quedan y a los afganos que trabajan para instituciones italianas. En el aeropuerto de Kabul permanece un grupo de agentes italianos para garantizar su seguridad y la salida del país. "Nos sentimos traicionados. Nuestros colaboradores creyeron en nosotros y ahora están abandonados y sus vidas corren peligro. No sabemos cómo ayudarles. Las mujeres que colaboraron con nosotros y que hemos formado, como matronas y médicas, no pueden moverse y ahora están abandonadas", lamentó Oryakhai.

Compañero de este médico en el avión militar que le llevó a Roma desde Kabul era Pietro del Sette. "La situación empeoró rápidamente. Cerraron el aeropuerto civil y nosotros fuimos los últimos en salir. Pero quedan otros italianos allí, esperemos que puedan repatriarlos. Lo que ha pasado es un fracaso que duele", declaró a los medios este cooperante que trabajaba en proyectos agrícolas en el país asiático. Domenico Fantoni, que se encargaba de logística en Afganistán desde 2016, recordó igualmente a los trabajadores de su empresa que han quedado abandonados a su suerte y agradeció la labor de los agentes que les protegieron en el aeropuerto de Kabul. "Los Carabinieri han estado siempre en primera línea defendiéndonos. Son chicos excepcionales", consideró.

Quienes no parecen por el momento dispuestos a abandonar la nación asiática son los médicos de la ONG italiana Emergency, que cuenta con centros sanitarios en la capital y en Lashkar-gah, al suroeste del país. Alberto Zanin, coordinador médico del hospital de Emergency en Kabul, que atiende a víctimas de la guerra, aseguró estar "confiado" en que no les obliguen a marcharse. La ONG lleva presente en territorio afgano desde 1999, cuando los islamistas radicales ya controlaban la mayor parte del país. "Somos neutrales y no tomamos posiciones políticas. Nos ocupamos solo de curar a quien lo necesita", dijo Zanin, que creen que tendrá pronto contacto con los nuevos amos de Afganistán. "Los talibanes nos conocen desde hace 20 años y esperamos que nos dejen continuar con nuestro trabajo".

El hospital de Kabul, con una capacidad para 100 pacientes, tiene ahora ingresadas a 115 personas, entre ellas algunos heridos con proyectiles provenientes del aeropuerto. De los trece miembros del personal que no eran afganos, han quedado siete. La situación en el hospital de Lashkar-gah, conquistada dos días antes por los talibanes, invita a un cierto optimismo. "Están todos bien. No ha habido tiroteos y nuestro personal, después de semanas de aislamiento en el hospital, ha podido volver a sus casas", explicó Zanin en un encuentro a distancia con los medios.