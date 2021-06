Un vídeo viral deja en evidencia a Pedro Castillo, quien se presenta como vencedor en las elecciones de Perú

El líder de Perú Libre, Pedro Castillo, se acerca a la presidencia del país andino. Con más del 98% del escrutinio realizado, este miércoles adelantaba por un escaso margen a su contrincante, Keiko Fujimori. Mientras continúa el apretado recuento de votos tras las elecciones presidenciales de este domingo, en los últimos días se ha hecho viral un vídeo que deja en evidencia los conocimientos económicos de Castillo. Al parecer, se trata del fragmento de una entrevista que concedió a la cadena de televisión UCI, grabada el pasado mes de febrero, en la que el periodista tiene que explicarle lo que es un monopolio, una situación de privilegio contra la que Castillo asegura que lucha su partido. Sin embargo, en el vídeo, que ha ha corrido como la pólvora en Twitter estos días, ni siquiera es capaz de poner un ejemplo, como le pide el entrevistador.

Asegura que "empresas como ‘Saga Falabella’ son un monopolio porque sacan un beneficio empresarial sin importarle el Estado". A lo que el periodista, sorprendido, replica que eso no es un ejemplo válido y le aclara que consiste en el ejercicio exclusivo de una actividad otorgado por una autoridad. "Un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través del que puedo acceder a algo. Si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar, entonces no es un ejemplo de monopolio", señala el entrevistador a Castillo, que le mira sin saber bien qué decir.

Maestro de escuela rural, de 51 años, podría convertirse en el próximo presidente de Perú. Aunque la tensión sigue creciendo en el país tras las acusaciones de Fujimori sobre un supuesto fraude, por el que pide anular miles de votos de su rival.

Con el 98,3 % de los votos contados, Castillo ha recibido de momento el 50,2 % frente al 49,8 % de la derechista Fujimori, separados por un estrecho margen de unos 70.000 sufragios, que sitúan al profesor y líder sindical peruano muy cerca de la Presidencia.

El conteo avanza muy lentamente y las matemáticas dan opciones a Fujimori, pero cada vez son más remotas.