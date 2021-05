Biden se compromete a liderar junto a la ONU la reconstrucción de Gaza

Joe Biden se ha apuntado su primera victoria internacional con el alto el fuego logrado en Gaza y su estilo de gestión de 'diplomacia silenciosa' logra superar las críticas por no censurar a Israel por las numerosas bajas civiles palestinas. El presidente estadounidense anunció el fin de las hostilidades en la Franja durante un discurso por televisión el jueves en el que elogió a Netanyahu por la decisión de poner fin a la violencia en menos de once días, así como el sistema de defensa aérea de Israel, la llamada 'Cúpula de Hierro', que EE UU ayudó a desarrollar y que protege de los cohetes de Hamás. Asimismo agradeció expresamente a su homólogo de Egipto Abdel Fatah al-Sisi su papel de mediador en la crisis, y dijo que la Casa Blanca liderará junto con las agencias de la ONU y la Autoridad Palestina, aunque no con Hamás, en la reconstrucción de Gaza.

El líder demócrata, aunque recurrió a la retórica del derecho de Israel a defenderse, incluyó por primera vez el de los palestinos a vivir en paz y con seguridad, y a disfrutar en igual medida de libertad, prosperidad y democracia. Con ello, provocó que una sensación de alivio recorriera la comunidad internacional.

Constituye un giro en la política estadounidense hacia Israel a pesar del tono comedido de Biden. El frente bipartidista inamovible de la otrora defensa incondicional de Israel se ha fracturado, desplazándolo al ala más a la derecha del Partido Republicano para dejar paso a un replanteamiento general de la política de apoyo.

Una resolución del senador Bernie Sanders busca bloquear, bajo consideraciones humanitarias, la venta de un paquete de armas de 735 millones de dólares a Israel. En su opinión, EE UU "debe analizar detenidamente" si este tipo de transacciones ayuda a lograr la paz y prosperidad para ambas partes o si simplemente "alimenta el conflicto".

La decisión del Senado solo requeriría una mayoría simple para ser aprobada por el Congreso, pero existe la posibilidad de que Biden la vetara, en cuyo caso se necesitaría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras.

Iniciativas demócratas

Otra iniciativa similar fue introducida el miércoles en la Cámara de Representantes por un grupo de legisladores que incluía a Rashida Tlaib y Alexandria Ocasio-Cortez, pero su camino es mucho más complicado, ya que requeriría la aprobación de ambos hemiciclos y sería anulada por un previsible veto presidencial.

Por su parte, los legisladores republicanos enviaron una carta a Biden el jueves para implorar que permita la continuación de la venta de armas. Su argumento es que sólo la ventaja militar cualitativa de Israel garantiza su defensa y la de los valores democráticos.

Aunque nadie espera que la tregua dure para siempre, la estrategia de Biden de gestión del conflicto por medio de una diplomacia agresiva pero entre bastidores, ha dado resultados, y mejora su imagen. Las encuestas muestran un índice de popularidad del 59,I%. Incluso entre los republicanos alcanza ahora un 28% -y hasta un 29% entre los más extremistas-. Estos números rivalizan con los de Obama y que Trump nunca tuvo.

"Diálogo serio"

La comunidad internacional respira aliviada por el alto el fuego en Gaza, pero pide una solución "duradera y sostenible" al conflicto. Así lo demandó el secretario general de la ONU, António Guterres, que llamó a las partes a responsabilizarse e "iniciar un diálogo serio para abordar las causas profundas del conflicto". Además, Unicef y ONG humanitarias como Oxfam Intermón y Acción contra el Hambre consideran fundamental permitir la reconstrucción de Gaza y facilitar la llegada de ayuda de toda índole a la población.

"La Unión Europea acoge con satisfacción el alto el fuego", declaró el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en un comunicado. "Estamos consternados y lamentamos la pérdida de vidas durante estos últimos once días. Como la UE ha reiterado constantemente, la situación en la Franja de Gaza ha sido insostenible durante mucho tiempo", añadió. "Solo una solución política traerá una paz sostenible y pondrá fin de una vez por todas al conflicto palestino-israelí", continuó Borrell.

Por último, desde Moscú se destacó en palabras de su portavoz María Zajárova que "para evitar que se repita la confrontación violenta, es necesario centrar los esfuerzos internacionales y regionales en reactivar las negociaciones políticas directas".