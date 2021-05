Israel arranca la invasión de Gaza

Israel intensificó este jueves los bombardeos por tierra, mar y aire -por la noche se vivió el ataque aéreo más fuerte sobre la Franja en esta ofensiva- y ya sobre el terreno arrancó una operación terrestre en Gaza igual que hizo en 2008 y 2014. Para ello reforzó el despliegue en la verja de separación y el Ejército estudia «varios escenarios» de cara a esa operación terrestre.

En cualquier caso, un portavoz militar confirmó a la agencia AFP que durante la noche «tropas en tierra» estaban «realizando» un ataque en Gaza junto a la aviación israelí, aunque sin precisar más detalles. Mientras, nueve mil reservistas han sido movilizados «de manera excepcional», según el Ministerio de Defensa y el despliegue en la frontera tiene un aspecto similar al de hace siete años.

La festividad del Eid no ha traído alto el fuego alguno y la violencia se recrudece. Según el Ministerio de Salud palestino ya han muerto 103 personas -entre ellos 27 menores de edad- y habría cerca de 600 heridos. Los más de mil cohetes lanzados por Hamás han matado hasta el momento a siete israelíes y mantienen en alerta constante a las poblaciones del centro y sur del país.

El diplomático estadounidense Hady Amr, enviado por el Departamento de Estado, ya trabaja para intentar mediar entre las partes. Su llegada no fue bien recibida por los medios ultraconservadores judíos que le acusaron de ser «antiisraelí» y citaron un artículo que publicó en un diario libanés, su país de origen, un año después del 11-S en el que aseguró que durante su juventud se sintió «inspirado por la Intifada». Hasta ahora los esfuerzos de Catar y Egipto no han logrado un alto el fuego, aunque Hamás ha dado luz verde a detener las hostilidades «si Israel también detiene las operaciones».

En un claro respaldo a Tel Aviv, el presidente estadounidense, Joe Biden, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al que transmitió su «esperanza» de que «todo resuelva lo más rápido posible». En todo caso, dejó claro que «Israel tiene derecho a defenderse cuando miles de misiles son disparados hacia su territorio».

Hasta el momento el Estado judío prefiere seguir adelante y «el Ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera», según el ministro de Defensa, Benny Gantz. Sin embargo, Estados Unidos apuesta por las conversaciones con diferentes actores de la región y este domingo, tras varias peticiones rechazadas, se reunirá finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la extrema violencia de los últimos días en Gaza.

El lanzamiento de cohetes hacia la zona de Tel Aviv obligó a las autoridades israelíes a redirigir a los aviones al aeropuerto de Eilat, al sur, y varias compañías extranjeras decidieron suspender los vuelos al país hasta que se tranquilice la situación. Conocido este cambio, Hamás afirmó haber lanzado un cohete de un alcance de 250 kilómetros hacia ese aeropuerto alternativo de Eilat y pidió a las «aerolíneas internacionales que suspendan inmediatamente todos sus vuelos» con destino al Estado judío. El cierre del aeropuerto internacional de Ben Gurion es uno de los objetivos que persiguen los islamistas en cada ofensiva que libran.

Asesinatos selectivos

Además de los bombardeos masivos, en los que ya han destrozado tres grandes torres de viviendas, Israel apuesta por los asesinatos selectivos y el objetivo número uno es Mohamed Deif, líder del ala militar de Hamás. En las últimas 24 horas el Ejército sumó el nombre de Iyad Tayyeb, uno de los comandantes del grupo islamista, a la lista de altos mandos asesinados.

La perspectiva de una nueva ofensiva terrestre israelí fue respondida por el portavoz del ala armada de Hamás, Abú Obaida, quien dijo que tienen preparadas «sorpresas que no pueden imaginar». Hizo balance de las últimas jornadas y resaltó que «golpear Tel Aviv, Jerusalén, Dimona, Ashdod o Beersheba es más fácil que beber un sorbo de agua». Es la primera vez que Hamás no combate con el fin de aligerar el bloqueo que sufre Gaza hace una década y el portavoz islamista dejó claro ante los medios de comunicación que «todo precio que paguemos es por la mezquita de Al-Aqsa y Jerusalén, y nuestra existencia no tiene sentido si no ganamos sin ellos».

Lo mismo destaca el activista gazatí Ahmed Abu Artema, uno de los organizadores de las Marchas del Retorno que durante meses llevaron a miles de manifestantes gazatíes a la verja de separación, para quien la gran diferencia entre esta ofensiva y las anteriores es que «ahora todos los palestinos estamos unidos y compartimos la sensación de que había que responder a las agresiones de Israel en Al-Aqsa». «Por eso, pese a que somos los civiles los que estamos pagando el precio más alto, no hay críticas a la decisión de Hamás», señala.

Abu Artema habla mientras se escuchan explosiones y asegura que «el edificio está temblando». Los gazatíes consultados estos días coinciden en que los bombardeos están siendo los más intensos que han sufrido nunca. Si la cantidad de tropas en la verja de separación se asemeja a las de 2014, el nivel de los ataques aéreos supera al de la operación Escudo Protector que dejó más de 2.000 fallecidos, la mayoría civiles, según el recuento de la ONU.