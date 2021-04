Reino Unido mantiene su ritmo de desescalada y reabrirá peluquerías, comercios y gimnasios el 12 de abril

El Reino Unido mantiene sin cambios la hoja de ruta que se ha marcado para la desescalada por la caída de los contagios de la covid-19 y el éxito del plan de vacunación, lo que permitirá la reapertura de comercios el 12 de abril.

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este lunes que peluquerías, salones de belleza, gimnasios, zoológicos y tiendas volverán a abrir sus puertas dentro de una semana en Inglaterra, mientras que los "pubs" y restaurantes podrán servir comida al aire libre.

El conservador Johnson, en rueda de prensa en su residencia oficial de Downing Street, dijo que el 12 de abril acudirá a un "pub" para tomarse una "pinta" (cerveza), y pidió a la gente, aún si ha sido vacunada, que mantenga las medidas para controlar el virus, como el uso de mascarillas, higiene en las manos y la distancia social.

"No tenemos que confiarnos -dijo-. Podemos ver las olas que están afectando en otros países (...) aún no sabemos cuán fuerte será la protección de las vacunas cuando los casos empiecen a subir, que me temo que así será, y es por ello que estamos pidiendo (a la gente) que acepte la vacuna cuando le llegue el turno".

Johnson descartó "por completo" que se pida a la gente un "pasaporte" de vacunación para ir al "pub" o a la peluquería cuando estos comercios reabran el 12 de abril, como habían conjeturado algunos medios británicos en las últimas semanas.

La primera fase de la hoja de ruta empezó el pasado 29 de marzo, cuando se levantó la restricción de no salir de casa nada más que para asuntos esenciales.

Los buenos datos epidemiológicos permiten al Ejecutivo no desviarse de esa ruta, que incluye la previsible reanudación de los viajes internacionales el 17 de mayo.

En ese sentido, Johnson admitió que aún no se sabe el nivel de protección de las vacunas y que "espera" poder reanudar los vuelos en la fecha prevista, pero reconoció que hay que ser "realista" dada la difícil situación en otros países por el alza de los contagios.

Actualmente es ilegal en el Reino Unido marcharse de vacaciones, como manera de controlar la propagación del coronavirus.

El primer ministro no ha informado sobre el sistema que se utilizará para autorizar estos viajes al extranjero.

No obstante, los medios han adelantado que los vuelos estarán sujetos a un sistema de "semáforos", por el que cada país estará catalogado en rojo, amarillo o verde, en virtud del riesgo de contagios y el estado de las vacunaciones en esos destinos.

Las personas que viajen a países en "verde" no tendrán que hacer cuarentena a su regreso al Reino Unido, pero sí en el caso de un territorio en "amarillo", mientras que aquellos que hayan estado en un destino en "rojo" deberán cumplir un periodo de aislamiento de diez días en hoteles designados por el Gobierno.

En tanto, el asesor médico del Gobierno, Chris Whitty, dijo en la rueda de prensa que las vacunas que se están suministrando (Pfizer y AstraZeneca) son "altamente efectivas" y reiteró que es "esencial" que la gente reciba la segunda dosis de refuerzo.

Según las cifras oficiales, otras 26 personas murieron en las últimas 24 horas y se comunicaron 2.762 contagios. Más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna.

La tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos siete días es de 44 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el comienzo de la pandemia en el Reino Unido, 149.168 personas han muerto por covid.

Pruebas rápidas dos veces por semana

El Gobierno británico anunció este lunes que a partir de este viernes los residentes en Inglaterra tendrán acceso a pruebas rápidas de covid-19 dos veces a la semana, como parte de la expansión de este programa mientras continúa la desescalada en el Reino Unido.

Estas pruebas rápidas permiten conocer el resultado en apenas 30 minutos, se pueden hacer en casa y podrán ser retiradas en las farmacias o los centros donde se hacen análisis de covid.

El Ejecutivo considera que esto aportará seguridad a quienes vuelven físicamente a sus puestos de trabajo.