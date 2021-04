El Vaticano achaca leyes como la eutanasia a la "pérdida de razón", más que de fe, en Europa

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, considera que los cambios atropológicos que se están dando en Europa responden "antes que a una pérdida de fe, a una pérdida de razón". "Yo siento mucho la pérdida de la fe en nuestra Europa, en nuestra cultura, en nuestros países, y estos cambios antropológicos que se están dando perdiendo la identidad de la persona humana, antes que una pérdida de fe yo diría que es una pérdida de razón", ha dicho preguntado por el surgimiento de nuevas legislaciones que se alejan de raíces cristianas como la eutanasia en España.

En una entrevista a la COPE, Parolin ha avisado que esta secularización es "un gran problema" en Occidente y, en particular, en Europa, y la ha achacado a esa pérdida de razón. "¿Por qué? Lo dice muchas veces el Papa. Me impactó mucho. Dice por ejemplo: la cuestión del aborto no es una cuestión religiosa. Lo es ciertamente también para nosotros, cristianos, desde el principio, desde los primeros documentos de la Iglesia, hay un rechazo total del aborto pero es un argumento de razón", ha manifestado.

Así, ha señalado que la evangelización solo puede darse a través del "testimonio" de los creyentes. "Hoy en día no se puede imponer nada sino ofrecer a partir de un testimonio coherente y convencido de vida cristiana", ha asegurado.

Testimoniar la fe como en los primeros siglos

En su opinión, la situación actual puede compararse "con los primeros siglos de la Iglesia, cuando llegaron los apóstoles y los primeros discípulos en una sociedad que no tenía valores cristianos", y en la que, "a través del testimonio de las primeras comunidades, lograron cambiar la mentalidad e introducir los valores del Evangelio en la sociedad de entonces".

Por otro lado, ha admitido que hay "motivos para la preocupación" ante consideraciones que se creían superadas en la Iglesia como la existencia de alas conservadoras o progresistas. "Creo que cualquier persona que ve la situación hoy de la Iglesia tiene que preocuparse de estas cosas porque están ahí (...). Hay motivos para la preocupación. Probablemente el problema nace de que el Papa hace mucho hincapié en la reforma de la Iglesia y hay mucha confusión sobre este tema porque la reforma de la Iglesia tiene que considerar los diferentes aspectos y no hay mucha claridad sobre estos aspectos", ha señalado.

Parolin ha precisado que hay un nivel que no se puede cambiar: la estructura de la Iglesia, que es "el depósito de la fe, los sacramentos, el ministerio apostólico"; pero hay otra parte inherente a que la Iglesia, que "está hecha por hombres pecadores" que "necesita renovarse continuamente". "A veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles", ha manifestado.