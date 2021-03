El juicio contra Chauvin por la muerte de Floyd se caldea con la declaración de los testigos

"Él (Chauvin) solo nos miraba. Tenía una mirada fría, sin corazón. No le importábamos. Parecía que no le importaba lo que estábamos diciendo y no cambiaba nada de lo que él estaba haciendo", dijo Darnella Frazier, la joven que grabó el vídeo del suceso, en el que se ve cómo el expolicía hincó la rodilla en el cuello de Floyd.