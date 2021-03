Diez datos clave sobre la guerra en Siria una década después 

6

- La guerra de Siria ha sido devastadora para los niños, tanto en términos físicos --casi 12.000 han muerto o resultado heridos, según UNICEF-- como psicológicos. Más de 5.700 niños, algunos de apenas siete años han sido reclutados para los combates y casi 2,45 millones de niños en Siria y otros 750.000 en los países vecinos no están escolarizados.

Según un estudio de Save the Children, uno de cada tres menores preferiría vivir en otro país distinto a Siria y, entre quienes viven en Jordania, Líbano, Turquía y Países Bajos, el 86 por ciento no quiere regresar a su país de origen. La ONU estima que un millón de niños han nacido con su familia ya viviendo como refugiada en estos últimos diez años.