El Congreso de EE. UU. da a Biden su primer éxito legislativo con un masivo paquete de estímulo económico

Cuando Joe Biden se dirija este jueves a la nación para conmemorar el aniversario de la pandemia, podrá presumir de varios logros. El primero, haber cumplido su promesa de aprobar un masivo paquete de estímulo económico por valor de 1.900 millones de dólares, que totaliza la respuesta de Estados Unidos en 5.500 millones, la mayor de la historia. El segundo, haber asegurado suficientes vacunas como para que todos los estadounidenses que lo deseen puedan estar vacunados en mayo.

Lo ha hecho con el peso de sus propias negociaciones con Johnson&Johnson, que este miércoles se comprometió a entregarle otros 100 millones de dosis, y sin un solo voto de la oposición para la primera ley de su mandato. La escasa mayoría que su partido obtuvo por los pelos en las elecciones de Georgia el 5 de enero posiblemente contribuyó a precipitar el asalto al Capitolio, pero resulta fundamental para su agenda en los dos primeros años de mandato.

Y no es que la ley carezca de apoyo popular. El 70% de los estadounidenses la apoya, según un estudio del PEW Research, incluyendo el 41% de los republicanos, lo que indica que la oposición no tiene la menor intención de trabajar con Biden para avanzar en la marcha del país. Por eso muchos analistas predicen que, políticamente, a partir de ahora todo será cuesta abajo. Su primer éxito legislativo puede ser el ultimo si el líder del Senado Chuck Schumer no consigue mantener unido a su caucus. De hecho, la Cámara baja perdió ayer a uno de sus representantes demócratas en la votación.

Es hora de que el presidente salga a promover el éxito para evitar que se cumpla la maldición estadística que lleva al partido en el poder a perder la mayoría legislativa en las elecciones de medio mandato. "Ciertamente reconocemos que no podemos simplemente firmar la ley, tenemos que usar nuestras voces, incluyendo la del presidente y la vicepresidenta, para comunicar al pueblo estadounidense los beneficios de este paquete", adelantó la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki.

Se trata "del más progresista de la historia", en palabras suyas, lo que concuerda con la frialdad manifestada por los legisladores republicanos. Pese a haber sido enmarcada en la lucha contra la pandemia, solo 50.000 millones o el 7% de la partida se destinarán a pruebas y rastreo, mientras que 16.000 millones servirán para financiar la mayor campaña de vacunación de la historia, que está ya en pleno apogeo.

El resto se destinará mayormente a pagos directos, ayudas a los estados y programas sociales. Para el 85% de los estadounidenses será dinero contante y sonante. Cada estadounidense que gane hasta 75.000 dólares al año recibirá en su buzón o cuenta corriente un cheque de 1.400 dólares que, a diferencia de los dos anteriores, no vendrá firmado personalmente por el presidente. Para distanciarse del narcisismo de su predecesor, que no perdía oportunidad para darse crédito personal, Biden no firmará los cheques, sino el Departamento del Tesoro.

Con este paquete se prorrogarán también las prestaciones de desempleo hasta septiembre, con un pago adicional de 300 dólares por semana para cada parado, y se eximirán de pagar impuestos de la renta los primeros 10.200 dólares ingresados en desempleo. Habrá otras deducciones fiscales de hasta 3.600 dólares por familia con hijos menores de seis años y grandes paquetes para rescatar los colegios, las bibliotecas públicas, la educación superior, las guarderías y hasta ayudas a los estudiantes sin techo.

Tal es el impacto que tendrá en la economía estadounidense que los expertos predicen que hará crecer el PIB en el segundo y tercer trimestre de este año un 6%, según FactSet. En estas mismas fechas del año pasado se anticipaba solo un 2% para el 2021. El riesgo, para los economistas, es que desate la inflación, pero para Biden el único peligro era quedarse corto. Y eso no ha sucedido.