Netanyahu dice que Irán está detrás de la explosión en un buque en el golfo de Omán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que "está claro" que la explosión registrada el viernes en un buque de carga israelí en el golfo de Omán es "una acción" por parte de Irán, suceso que se saldó sin víctimas.

"Es una acción de Irán, está claro", ha señalado Netanyahu en una entrevista concedida a la cadena de televisión pública Kan, antes de resaltar que Irán "es el mayor enemigo de Israel" y agregar que el país "está golpeando" a Teherán "en toda la región".

Asimismo, ha hecho hincapié en que ha trasladado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Israel no permitirá que Irán se haga con armas nucleares, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Los iraníes no tendrán armas nucleares, con o sin acuerdo", ha zanjado.

Las palabras de Netanyahu han llegado después de que el ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, apuntara a Irán como posible responsable de lo sucedido. "Estimamos que fueron los iraníes, pero todavía hay que examinarlo", valoró el también líder del opositor Azul y Blanco.

El incidente ha renovado la preocupación por la seguridad marítima en la región. La región del golfo Pérsico ha estado en el centro de una disputa latente entre Irán y varios estados occidentales, especialmente Estados Unidos.

En esta zona se han producido varios incidentes, especialmente en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo ya que casi un tercio de las exportaciones mundiales de petróleo se envían a través de este estrecho.