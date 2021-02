Astra Zeneca entregará a la UE menos de la mitad de las dosis de la vacuna acordadas

Astra Zeneca ha comunicado a la Unión Europea que no podrá entregar todas las dosis acordadas para el segundo trimestre del año. En concreto, la farmacéutica ha reconocido que espera entregar menos de la mitad de las vacunas pactadas, según ha indicado un funcionario de la UE a Reuters.

Astra Zeneca no ha negado esta afirmación, aunque ha emitido un comunicado en el que alude a los esfuerzos de la compañía para incrementar la productividad para entregar las 180 millones de dosis acordadas.

Este imprevisto, que se suma a la anterior reducción de los suministros de las dosis en el primer trimestre, podría afectar a la capacidad de los países de la Unión Europea para cumplir su objetivo de vacunar al 70% de la población adulta en verano.

La compañía se había comprometido a entregar a la UE 180 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, según apunta el funcionario anteriormente citado, Astra Zeneca "entregaría menos de 90 millones de dosis en el segundo trimestre".

No es la primera vez que Astra Zeneca incumple lo pactado. En enero, la farmacéutica ya advirtió a la UE de que no cumpliría sus compromisos por problemas de producción y, en el último trimestre de 2020, cuando debía entregar 30 millones de dosis, tampoco pudo hacerlo porque su vacuna todavía no había sido aprobada por las autoridades competentes de la Unión Europea.

En total, Astra Zeneca podría suministrar a la UE un total de unos 130 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus para finales de junio, una cifra muy inferior a la de 300 millones que a los que se comprometió a entregar.

El resto de farmacéuticas con vacunas autorizadas, Pfizer-Biontech y Moderna, también se han retrasado en las entregas a la UE.