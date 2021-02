Un joven británico despierta del coma sin saber que hay una pandemia en el mundo

La realidad, a veces, supera la mejor ficción. Es el caso del joven británico de 19 años que, a estas alturas de 2021, no había oído hablar de la existencia de una pandemia de coronavirus en el mundo. Aunque parezca mentira, es real: el joven acaba de despertar de un largo coma en un mundo que no tiene nada que ver con el que conocía.

Se trata de Joseph Flavill, quien fue atropellado por un coche cuando paseaba por una calle de la localidad de Burton Upon Trent, en el Reino Unido, el 1 de marzo de 2020. La lesión cerebral que sufrió a consecuencia del accidente decidió a los médicos a someterle a un coma inducido. Joseph cerró los ojos tres semanas antes de que comenzara el primer bloqueo nacional en Gran Bretaña. Diez meses más tarde, el joven ha despertado e inicia su recuperación sin tener ni idea de lo que ha sucedido en el mundo durante todo este tiempo. Y eso que incluso se ha infectado dos veces de coronavirus sin consecuencias graves en su tiempo de convalecencia inconsciente

'The Guardian' informa de que Flavill, fue tratado en el hospital general de Leicester durante los diez meses últimos meses. Sally Flavill Smith, tía de Joseph, afirma que el joven "no sabe nada sobre la pandemia" y señala que, aunque parece que su consciencia va mejorando, no saben realmente hasta que punto es conocedor de la situación. "Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles", asegura Sally. Después del accidente, la familia y los amigos de Joseph abrieron el portal online Joseph's Journey para recaudar fondos que permitan su futura rehabilitación. "Nadie sabe cuál será el impacto a largo plazo, pero sí sabemos que el viaje podría ser largo y costoso", señalan en la web.

