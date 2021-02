Jeff Bezos, de crear un imperio con Amazon a llevar turistas a la Luna

A cualquiera le resultaría una locura dejar su negocio el mismo año en el que marca récord de ventas y de beneficios netos, pero Jeff Bezos cree que es el momento indicado. Amazon, que Bezos fundó en 1994 como una librería online, cerró 2020 con unas ganancias netas de 17.700 millones de euros, casi el doble que en 2019. En el año de la pandemia, el gigante del comercio electrónico ha llegado a ingresar 322.000 millones gracias al impulso de las ventas online.

"Ahora mismo veo a Amazon en su momento más inventivo, lo que lo convierte en un momento óptimo para realizar esta transición". Así justificó Bezos, de 57 años, su decisión de dar un paso atrás en un comunicado escrito a los trabajadores. En la decisión influye, cómo no, que Bezos ya es el hombre más rico del mundo, según Forbes, y que tiene muchos otros proyectos en activo: "Ser el CEO de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Poner atención en otra cosa es complicado", señaló. Le faltan manos para atender su empresa espacial, Blue Origin, competidor principal del SpaceX de Elon Musk (fundador de Tesla), que trabaja por la conquista de los viajes comerciales al espacio. Pero también atenderá Day One Fund o Bezos Earth Fund, sus iniciativas filantrópicas; y 'The Washington Post', el periódico que adquirió hace ocho años.

Hasta convertirse en la persona más rica del mundo, Bezos trabajó en un McDonald's para pagarse los estudios y terminó graduándose con honores en Ciencias de la Computación en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey). Llegó a ser vicepresidente de D. E. Shaw & Co, un reputado banco de inversiones de Wall Street, pero decidió dar un giro a su vida a principios de los 90 al leer en un informe que internet estaba creciendo un 2300% al año. Cruzó todo el país y fundó Amazon desde el garaje de la casa de sus padres en Seattle, cumpliendo así con el perfecto ejemplo de éxito de una tecnológica americana. El empresario tenía entonces 30 años y llevaba uno casado con MacKenzie Scott, de quien se separó a principios de 2019 después de 26 años -en uno de los divorcios más caros de la historia- y cuatro hijos en común, una de ellas adoptada, al igual que el propio Bezos.

Jeff Bezos y Andy Jassy Efe

Un padre de origen cubano

Su padre, Mike Bezos, nacido en Cuba, decidió adoptar al hijo de su mujer Jacklyn, Jeff. De su padre biológico, Ted Jorgensen, no se sabe mucho, y Jeff decidió cambiar su apellido por el de Bezos.

Su máquina de hacer dinero no para de crecer. El reto de seguir engrasándola queda en manos de Andy Jassy, hasta ahora máximo responsable de la división Cloud que la empresa fundó en 2006. Amazon Web Services (AWS) es el negocio que más beneficios genera ahora al gigante estadounidense. En 2020 aumentó su facturación un 30% a 37.800 millones.

Jassy llegó a la compañía solo tres años después de su fundación, en 1997, y siempre ha sido una de las personas de confianza de Bezos. En 2003 presionó por ofrecer el almacenamiento no utilizado de Amazon a otras empresas y entrar así en un nuevo negocio hasta entonces inexplorado. Tres años después se fundó AWS y Jassy lideró desde el principio una división en la que actualmente compiten -con mucha ventaja- con Google Cloud y Azure de Microsoft por captar más usuarios a su ya millonaria lista de empresas y gobiernos que usan su infraestructura para alojar sus servicios. "Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente", señaló Bezos.

Jassy es de la quinta de Bezos, tiene 53 años. Nació en Nueva York y nada más graduarse del MBA en Harvard Business School comenzó a trabajar en Amazon. En su biografía de Twitter revela que está casado y es padre de dos hijos. Gran aficionado a los deportes, es copropietario del Seattle Kraken, nuevo equipo de la Liga Nacional de Hockey.

Según datos de Wallmine, por su puesto como responsable de la nube de Amazon, Jassy cobra unos 290.000 euros al año, aunque el gran grueso lo recibe en acciones de la compañía. Su fortuna ronda los 330 millones.

Bezos da un paso atrás, pero no se desvinculará totalmente de su empresa. Seguirá detrás de las decisiones importantes que tome Amazon, ahora en el puesto de presidente ejecutivo.