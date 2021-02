La vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia limitada contra la variante sudafricana

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford no se muestra eficaz contra los síntomas leves de covid-19 vinculados a la variante sudafricana, pero podría serlo frente a las graves, indicó ayer Sarah Gilbert, investigadora de la Universidad de Oxford a la BBC. De acuerdo a un portavoz de AstraZeneca, citado por el Financial Times, un estudio sobre una muestra de 2.000 personas demostró que la vacuna británica tiene "una eficacia limitada ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana".

No obstante, sí podría ser eficaz frente a formas graves de la enfermedad, aunque aún no hay datos suficientes sobre este estudio, que será publicado este domingo, como para confirmarlo definitivamente, según recoge AFP. Ante la variante sudafricana, la vacuna de AstraZeneca "quizás no reduzca el número total de casos, pero aun así, puede proteger contra la muerte, hospitalizaciones y las formas más graves de la enfermedad", dijo este sábado Gilbert, quien lidera el desarrollo de esta vacuna.

Españarecibió el sábado las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que hoy comenzarán a ser distribuidas a las comunidades autónomas. Durante febrero, según el Ministerio de Sanidad, llegarán 1,8 millones de dosis de esta vacuna, que requiere dos pinchazos, por lo que servirá para vacunar a unas 900.000 personas. Entre los envíos de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, en España aterrizarán en febrero cuatro millones de dosis.

Sanidad y las comunidades autónomas decidieron la semana pasada que las dosis de AstraZeneca se administren únicamente a menores de 55 años, después de que otros países hubieran limitado su uso a menores de 65 años, ante la falta de evidencias sobre su eficacia en los grupos de más edad. El Ministerio se ha visto forzado a cambiar su estrategia de vacunación y al principio utilizará las dosis de Pfizer para inmunizar a sanitarios de segunda línea.