Macron y Merkel urgen a subir la producción europea de vacunas contra la covid

Emmanuel Macron y Ángela Merkel urgieron este viernes a aumentar la producción europea de vacunas contra la covid, especialmente contra las nuevas variantes del coronavirus, a pesar de que reconocieron que es un proceso complejo.

En una rueda de prensa tras una reunión telemática, el presidente francés y la canciller alemana respaldaron el trabajo de la Comisión Europea, especialmente el de su presidenta, Ursula von der Leyen, ante las últimas críticas que ha recibido en la última semana por la gestión de las vacunas.

Macron destacó que aunque la Unión Europea ha comprado 2.300 millones de dosis de las vacunas, ahora es necesario "aumentar la producción" para que puedan llegar cuanto antes.

También señaló la importancia de que esa producción suplementaria se centre "sobre todo en vacunas contra las variantes del coronavirus", que están afectando especialmente a Europa.

Macron recordó que ya ha mantenido conversaciones con industrias francesas de medicamentos humanos y veterinarios para incrementar esa producción, para lo que hace falta "reconvertir instalaciones". "No saldremos de esta crisis como europeos hasta que no hayamos vacunado a todas nuestras poblaciones", recalcó el dirigente francés.

Macron también alabó el trabajo de Von der Leyen y la CE, ya que "la sanidad no era una política europea" y en muy poco tiempo se puso en marcha el procedimiento de compra en común de vacunas. "Hemos inventado una política que no existía, es un logro formidable", afirmó. Merkel reiteró por su parte desde Berlín que "las decisiones fundamentales" que ha tomado la Comisión Europea fueron y son correctas". "Apoyamos el trabajo de la CE", agregó.

La escasez de vacunas actualmente en la UE no se debe a que Bruselas adquirió pocas dosis al negociar los contratos, sino a que "la capacidad de producción" del bloque "no es tan grande como pensábamos", argumentó. Además, la ampliación de estas capacidades no es algo que se pueda lograr "de la noche a la mañana", porque la producción de vacunas es un proceso "complejo".