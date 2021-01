Flexiones, la multa para los escépticos del covid-19 en Bali

Si estos días se topan con un vídeo en internet en el que una persona realiza flexiones junto a un policía, tengan claro que no se trata de un deportista en plena sesión de entrenamiento. Es la multa que han ideado las autoridades de Bali contra los escépticos que han decidido caminar por la isla paradisíaca sin la mascarilla puesta.

Decenas de vídeos se viralizaban en las redes sociales a lo largo de la semana en los que se aprecia a varios turistas extranjeros realizando el ejercicio, para sorpresa de los viandantes y bajo la atenta mirada de un oficial. Y todo por no llevar la mascarilla reglamentaria para evitar que el coronavirus siga extendiéndose por la región. En chándal o con pantalones cortos y camiseta, los esforzados y sudorosos 'delincuentes' pagan así su escepticismo bajo el calor tropical.

Desde el pasado año el uso de tapabocas es obligatorio en los lugares públicos de la isla, si bien es cierto que desde que comenzó el año nuevo muchos extranjeros han sido advertidos por no llevarla, explica el funcionario de seguridad Gusti Agung Ketut Suryanegara. Y la picaresca siempre trata de abrirse camino. "Primero dicen que no conocen la reglamentación. Luego que se la han olvidado en la vivienda o que sus mascarillas estaban mojadas o dañadas", subraya el funcionario a AFP.

Hasta el momento más de setenta personas han sido multadas con 100.000 rupias (casi 6 euros), pero otras treinta no tenían dinero, así que fueron sancionadas a hacer flexiones. Los que no portaban tapabocas debían hacer cincuenta pero los que la llevaban mal puesta -ya saben, con la nariz asomando, en la papada o protegiendo el codo- tampoco se libraban de la sanción y hacían quince.

Lo cierto es que la isla turística se vio muy afectada por la epidemia y, aunque desde abril los turistas extranjeros tienen oficialmente prohibida la entrada, hay muchos extranjeros residentes o que viajan desde otras partes del país del sudeste asiático.

No es la primera vez que las fuerzas y cuerpos de seguridad castigan a quienes no cumplen las normas para luchar contra el coronavirus. En la India, quienes se saltaban el confinamiento recibían palos por parte de la Policía o eran obligados a hacer sentadillas y flexiones. En Venezuela también llueven los palos para los que no respetan el reglamento, y son obligados a realizar trabajos forzados como barrer las calles o recoger la basura. De hecho algunos militares colgaban a la espalda de los infractores un cartel en el que se podía leer: "Por no llevar tapabocas hago servicio comunitario".