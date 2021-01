Los demócratas se preparan para iniciar el 'impeachment' a Trump durante próxima semana si no dimite

Un grupo de congresistas demócratas presentarán a comienzos de semana una moción para comenzar un nuevo 'impeachment' contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a no ser que dimita o sea destituido a través de la 25º enmienda previamente. La presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, ha asegurado en un comunicado que los demócratas "han debatido durante horas" y esperan que "el presidente dimita inmediatamente".

En caso de que esto no suceda, Pelosi ha asegurado que los demócratas están preparados para proceder o con la destitución del presidente a través de la Vigésimo Quinta enmienda o una resolución de 'impeachment'. Si se llevara a cabo el proceso de destitución, uno de los artículos por los que se pediría la destitución de Trump sería "incitar a la insurrección", según CNN.

De acuerdo a 'The New York Times', Trump no piensa dimitir y se arrepiente del vídeo publicado este jueves en el que se abogaba por una transición pacífica entre administraciones.

Vigésimo quinta enmienda

Tras el asalto al Capitolio del miércoles, los demócratas han presionado al vicepresidente Mike Pence para que active la Vigésimo Quinta enmienda. Para activar este mecanismo, la mayoría de los miembros del Gobierno junto al vicepresidente deben advertir por escrito al Congreso que el presidente está incapacitado para continuar en el cargo.

Las únicas veces que se ha aplicado ha sido para apartar temporalmente de la presidencia a George W. Bush por cuestiones de salud. Esta opción no obstante está prácticamente descartada debido a la negativa de Pence y al éxodo de críticos dentro del Gabinete de Trump.

'Impeachment'

Por ello, la última opción que les quedaría a los demócratas para destituir a Trump, antes de que ceda la Presidencia a Biden es el 'impeachment'. Los demócratas aseguran que lo presentarán la semana que viene y será un proceso rápido que no tendrá que ver con el otro proceso al que se enfrentó el todavía presidente estadounidense y que se prolongó durante meses.

En caso de que se materialice, Trump sería el primer presidente en la historia de Estados Unidos en afrontar dos procesos de destitución y podría terminar inhabilitado para presentarse otra vez en las elecciones de 2024.

Los demócratas podrían votar en la Cámara de Representantes este mismo miércoles la admisión a trámite del proceso, pero luego este tendría que ser votado en el Senado donde para tener éxito necesitaría el respaldo de dos tercios del hemiciclo, por lo que sería necesario el apoyo de 17 republicanos en caso de que todos los senadores estuvieran presentes. La senadora republicana que se ha mostrado más combativa contra Trump es la representante de Alaska, Lisa Murkowski, que ha asegurado en una entrevista que "quiere a Trump fuera".

"Ya ha causado demasiado daño", ha asegurado Murkowski a 'The Anchorage Daily News', que ha supeditado su futuro en el Partido Republicano a la marcha del presidente. Otro de los representantes republicanos que se ha mostrado dispuesto a apoyar el proceso es el senador por Nebraska, Ben Sasse.

Por su parte, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha anunciado que hablará este viernes con Biden, pero ya ha avanzado su rechazo al 'impeachment' porque "dividirá más al país".

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ha enviado un correo a sus compañeros en la Cámara Alta al que ha tenido acceso 'The Washington Post' en el que se detalla que, en caso de que se presente el 'impeachment', el objetivo es que no se vote antes del comienzo de las sesiones regulares del Senado el 19 de enero.

Según McConnell, al hallarse en un receso por la transición presidencial, el Senado no está obligado a reunirse hasta el 19 de enero si no se pacta unánimemente por lo que podría retrasar la votación rápida del proceso de destitución que pretenden los demócratas.