Alemania estudia este domingo adoptar un "confinamiento duro"

La canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de los 16 ejecutivos regionales del país se reunirán este domingo para, con toda probabilidad, llevar las restricciones a la vida pública y la actividad económica hasta un "confinamiento duro" para luchar contra el coronavirus.

Según varios medios alemanes, todo parece apuntar a que se acordará un confinamiento similar al decretado en marzo para antes de las navidades, añadiendo a las medidas actuales el cierre de los colegios y el de los comercios no esenciales. La cita, no obstante, aún no se ha confirmado oficialmente.

Según publica este sábado el diario 'Bild', Cancillería apuesta por cerrar comercios, colegios y guarderías a partir de este miércoles, pero la última palabra la tienen los Länder.

"Hay que hacerse a la idea de que (el confinamiento duro) comenzará la semana que viene", aseguró el líder de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, tras mantener una videoconferencia con Merkel y varios homólogos conservadores.

Varios jefes de Ejecutivos regionales, como Malu Dreyer de Renania-Palatinado, ya han avanzado que el domingo comunicarán a los ciudadanos las nuevas medidas.

Restricciones sin éxito

Merkel y los jefes de los Länder acordaron para noviembre el cierre del ocio y la cultura, manteniendo abiertos comercios y colegios. Luego decidieron restringir el aforo en los comercios en diciembre.

Además se prohibió el turismo y se restringieron las reuniones a diez personas de dos domicilios, primero, y luego a cinco individuos (sin contar a los menores de 14 años).

Pese a que las cifras no disminuían, no se dieron pasos más drásticos. Merkel quería endurecer las restricciones, pero las competencias en ese ámbito recaen en los estados federados, que hasta el momento se han mostrado reticentes o no han sido capaces de consensuar una postura unificada.

El pasado miércoles Merkel abogó en un emocionado discurso en el Bundestag (cámara baja) por endurecer las restricciones a la vida pública y la actividad económica, también en Navidad, ante el elevado número de muertos por coronavirus.

Poco después, algunos Länder empezaron a moverse en esa dirección. Este domingo se inicia en Sajonia (este) un confinamiento completo -con colegios y comercios cerrados- y Baden-Württemberg (suroeste) aplica nuevas restricciones desde este sábado. Berlín estudia alargar las vacaciones escolares de Navidad hasta tres semanas.

Otros estados, como Baviera (sur), han aplicado medidas en los últimos días más allá de las consensuadas a finales de diciembre. Incluso la determinación a mantener los colegios abiertos se está resquebrajando ante la necesidad de reducir los contactos interpersonales al máximo.

La pandemia, en máximos

Aún así, Alemaniano ha conseguido bajar la cifra de nuevos infectados. En las últimas 24 horas se han registrado 28.438 nuevos contagios por covid-19 y 496 muertes, unas cifras próximas a los máximos del viernes (29.875 y 598, respectivamente).

En los últimos siete días se han contabilizado 135.944 casos en Alemania -el país más poblado de la UE con 83,2 millones de habitantes-, con lo que la incidencia acumulada en ese período para el conjunto del país es de 163,8 casos por cada 100.000 habitantes.

En total, Alemania ha registrado 1.300.516 contagios por coronavirus (el 1,5 % de la población), de los que 21.466 han fallecido. El RKI estima que la cifra de recuperados se eleva ya a 957.500 personas, mientas que unos 320.000 están ahora mismo infectados por el Sars-CoV2.