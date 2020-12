"Los saharauis somos gente de paz, pese a los 45 años de conflicto"

El conflicto recidiva en el Sahara Occidental. Mohamed Mustafa Said, joven saharaui estudiante en Zaragoza, audita la situación que padece su país.

¿Qué ha ocurrido ahora?

Hay una franja en el Sahara. Cuando se firmó el alto el fuego en 1991, se estableció que esa franja era del Frente Polisario. Ese punto une Marruecos y Mauritania. Resulta que hubo una manifestación de civiles saharauis y cortaron la carretera. Marruecos envió al Ejército, que abrió fuego contra los civiles. El Frente Polisario entendió que era el final del alto el fuego.

La situación no es nueva…

Los saharauis llevamos mucho tiempo esperando un referéndum de autodeterminación, referéndum propuesto por la ONU.

¿Qué pinta España en medio de este conflicto?

Cuando España se fue en 1975, Marruecos invadió el territorio. Mauritania también lo invadió. En los acuerdos de Madrid de 1975, España cedió la soberanía a Marruecos y Mauritania, aunque para la ONU España sigue siendo la potencia descolonizadora. El Frente Polisario estuvo en guerra hasta 1991. Mauritania se retiró mucho antes.

¿Qué supuso la invasión de Marruecos?

Marruecos invadió la zona más rica. El Sahara tiene muy poca población (apenas medio millón de habitantes), pero la mitad de superficie que España. Es un país desértico, pero hay riqueza en algunas zonas de su subsuelo.

La riqueza está enterrada...

Eso es. Y Marruecos invadió la zona que tiene minerales y petróleo.

¿Qué hizo la población?

Huyó hacia Argelia, que cedió una zona de desierto para construir campamentos de refugiados. Allí viven 250.000 personas.

¿Ha dicho que viven 250.000 personas en campamentos...?

Así es. Yo vivía allí, en Esmara, en un campamento de refugiados. Somos cuatro hermanos: dos chicos y dos chicas pequeñas. Mi padre es militar y se llama Mustafa.

¡Usted se apellida Mustafa!

Es que en el Sahara el primer apellido se toma del nombre del padre, y el segundo del nombre del abuelo paterno.

Veo que no ha llegado al Sahara el Ministerio de Igualdad…

La verdad es que no.

¿Cómo llegó a Zaragoza?

Vine de vacaciones desde los seis a las doce años en el proyecto Vacaciones en Paz. Luego, definitivamente, en el proyecto Madrasa.

¿Le gusta estudiar?

Sí. Estoy muy agradecido a Paco y a Rita, que es la familia que me acogió. Primero fui al colegio Sagrado Corazón Moncayo, desde segundo hasta cuarto de ESO. Bachiller lo hice en La Salle Santo Ángel. Ahora estudio Márquetin e Investigación de Mercados.

Me interesa su perspectiva de España y de Zaragoza.

Un gran país, una gran ciudad. El nivel de vida no tiene comparación con el de mi tierra. Mi país es muy seco. No hay ríos. Vengo a Zaragoza y veo el Ebro... Se vive de lujo. Me gusta el fútbol. Y también los toros.

¡Olé!

En serio. No tengo palabras para agradecer todo lo que hace por mí la familia que me acogió.

Dicho queda.

También pediría a la comunidad internacional y a España que intervengan para parar el conflicto. Los saharauis somos gente de paz, pese a los 45 años de conflicto esperando una solución pacífica. No estamos a favor de la guerra, pero tampoco de las injusticias.