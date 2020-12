Trump se plantea volver a ocupar la Casa Blanca en 2024

Un mes después del triunfo de Joe Biden en las urnas, Donald Trump se sigue aferrando a una victoria electoral ilusoria. El presidente volvió a declararse víctima de un robo de votos el sábado, en un abarrotado acto de campaña para el Senado en el Estado de Georgia, e hizo pública su intención de regresar a la Casa Blanca en 2024. Entre los asistentes al mitin muy pocos llevaban mascarilla en una jornada en la que el país volvió a batir su récord de contagios diarios de coronavirus con 229.859 nuevos infectados.

El mandatario y la primera dama, Melania Trump, viajaron a la localidad de Valdosta para apoyar a los dos candidatos republicanos que disputarán unas elecciones claves para el control del Senado en enero. Sin embargo, el presidente aprovechó su discurso de casi dos horas para lanzar acusaciones infundadas contra Biden y asegurar que no va a tirar la toalla. "Sabes que ganamos en Georgia", aseguró, pese a que el recuento de votos señaló que fue derrotado por más de 12.000 papeletas.

"Debes ir a votar y votar temprano a partir del 14 de diciembre. Tienes que hacerlo; hicieron trampa y manipularon esta elección presidencial, pero aun así las ganaremos", añadió Trump, cuyos esfuerzos legales por revertir el resultado presidencial han fracasado. "También intentarán manipular esta elección", anticipó, por lo que llamó a sus partidarios a asegurarse de que se cuentan "todos los votos".

«No permitan que sus voces sean silenciadas. Debemos mantener nuestros escaños en el Senado. Es más importante que nunca que ejerza su derecho como ciudadano estadounidense y vote», afirmó Melania Trump en una breve intervención.

"Un amigo mío me dijo: 'Oh, no se preocupe señor, está muy por delante en los sondeos, ganará en 2024'"

La cita electoral en el Estado de Georgia es también una apuesta política para el presidente, ya que una victoria podría impulsar sus opciones para recuperar la Casa Blanca en 2024. Trump hizo públicas sus intenciones de presentarse como candidato, no sin antes lanzar otro ataque a Biden. "Un amigo mío me dijo: 'Oh, no se preocupe señor, está muy por delante en los sondeos, ganará en 2024'", contó durante el mitin. «Y yo dije: 'No quiero esperar hasta 2024. Quiero volver tres semanas atrás'».

Dudas dentro del partido

En los comicios del próximo 5 de enero, los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue se juegan sus escaños en la Cámara alta, después de que ningún aspirante consiguiera suficiente margen el 3 de noviembre para evitar la segunda vuelta. Los dos escaños son claves para asegurar el dominio republicano en el Senado, en una Cámara dividida a partes iguales con los demócratas.

Algunos republicanos mostraron su preocupación por la posibilidad de que Trump eclipsara la campaña con sus constantes acusaciones de fraude, lo que podría reducir la participación en la cita electoral por el Senado. Los candidatos Loeffler y Perdue se mostraron cautelosos, haciendo un llamamiento a votar y sin pronunciarse sobre las quejas de fraude de Trump.

El presidente no se lo ha puesto fácil a los republicanos de Georgia, después de atacar a las autoridades del Estado por su derrota electoral en ese territorio. El principal objetivo de sus ataques ha sido el gobernador Brian Kemp, antiguo aliado de Trump. "Estoy avergonzando de haberlo apoyado", dijo el mandatario, furioso porque Kemp no había cedido a sus presiones para denunciar al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffenspberger, por certificar la elección que dio a Biden vencedor.