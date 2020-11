"Podríamos volver a la vida normal a mediados del próximo año"

Optimismo y paciencia. Es la combinación que parece necesaria para afrontar lo que queda de la pandemia a juzgar por las opiniones de Ugur Sahin, director ejecutivo de la empresa alemana BioNTech, el científico detrás de la primera vacuna contra la Covid-19 desarrollada junto a la farmacéutica Pfizer que ha anunciado una eficiencia del 90% .

En sendas entrevistas en 'The Guardian' y Sky News, se mostró confiado en que con su vacuna se podrá detener la pandemia, aunque avisó de que "el suministro de vacunas no será antes de mediados de diciembre" y de que "no significará que la situación cambie drásticamente". Antes, el científico prevé "un invierno difícil" y que la situación "Empeorará antes de mejorar".

Si bien quedan cuestiones en el aire en torno a la vacuna, como el nivel de protección que ofrece en función de la edad o cuánto durará la inmunidad, Sahin señaló cómo la rápida acción de las autoridades reguladoras ayudaron a acelerar el proceso de desarrollo de la vacuna a 10 meses en lugar de años: "Prácticamente no hubo tiempo de espera. Imagina que quieres ir de un extremo de Londres a otro y hay atascos por todas partes. Necesitarías medio día. Para nuestro proyecto, las calles estaban vacías".