Trump insiste en sus acusaciones de fraude y algunas de las principales televisiones de EE.UU. cortan su discurso

En un acto a la desesperada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda los cimientos de la mayor democracia del mundo, al suscitar dudas sobre la integridad del sistema electoral, ante una posible derrota en los comicios y mientras prosigue el conteo de votos.

Fiel a su estilo, el mandatario volvió este jueves a denunciar que es víctima de un fraude sin presentar pruebas, con el escrutinio aún en marcha en varios estados clave, poniendo en entredicho las leyes electorales del país.

En una nueva declaración desde la Casa Blanca sin la participación de periodistas, la segunda desde la jornada electoral del martes, Trump insistió en su idea de que hay votos que son legales y otros que no, sin que las autoridades de los estados hayan denunciado irregularidades en las votaciones, en persona o por correo.

"Si cuentan los votos legales nosotros ganamos fácilmente, pero si cuentan los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones", dijo Trump en una acusación sin pruebas a su oponente, el demócrata Joe Biden.

Un sistema "corrupto"

Trump, además, expresó su desprecio por el sistema electoral estadounidense y dijo de él que es "corrupto y hace que la gente se corrompa".

Ya en la madrugada de la noche electoral, horas después del cierre de los últimos centros de votación, Trump puso en entredicho la limpieza del proceso, que venía cuestionando desde meses antes de los comicios, en lo que parece ser una estrategia premeditada en caso de una reelección difícil.

Y al mismo tiempo anunció que recurrirá al Tribunal Supremo para denunciar ese presunto "fraude" contra él, con lo que puso en marcha toda su maquinaria legal y la del Partido Republicano para suspender el cómputo en algunos casos, reclamar un recuento en otros o para anular votos por adelantado o emitidos por correo.

En ninguna de esas demandas se han aportado pruebas que demuestren casos de fraude generalizado.

Corte en la retransmisión

Algunas de las principales emisoras de televisión de Estados Unidos, como ABC, CBS y NBC, cortaron al unísono el discurso de Donald Trump en horario de máxima audiencia, mientras Fox News, la referencia informativa del Partido Republicano,

La ruptura en el canal de noticias conservador se está haciendo más profunda cada vez que Trump repite sus acusaciones de fraude electoral.

"No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema", decía el corresponsal de la Casa Blanca para Fox News, John Roberts, en directo desde la misma sala de prensa en la que segundos antes habló el presidente.

En el plató de informativos, en Nueva York, los presentadores repetían una y otra vez. "No hemos visto ninguna prueba".

Horas después, en los programas de opinión nocturnos, la presentadora de Fox News Laura Ingraham daba un giro de 180 grados y cuestionaba en un editorial que se contabilizara el voto por correo al afirmar que "EE.UU. debería conocer al ganador la noche de las elecciones o la siguiente mañana".

La misma emisora, el canal informativo de pago más visto, asumió una gran tensión la noche electoral del martes tras declarar al rival de Trump, el demócrata Joe Biden, ganador de Arizona antes de que lo hayan hecho otros medios.

La diferencia de criterio en la programación de Fox News refleja la tensión informativa que se vive entre los periodistas de una empresa que tiene que decidir entre seguir apoyando la deriva del discurso de Trump o la verificación de sus acusaciones contra el sistema electoral.

Corte de emisión

Mientras, las tres grandes emisoras en abierto -NBC, ABC y CBS- cortaron y desmintieron con contundencia el discurso de Trump en pleno directo.

"Tenemos que interrumpir a Trump porque el presidente ha hecho una serie de afirmaciones falsas", decía en directo el periodista Lester Holt, presentador de NBC Nightly News, uno de los tres informativos más seguidos de la televisión en abierto.

Lo mismo hacía David Muir, el conductor del informativo más seguido del país con 8 millones de espectadores diarios, el ABC World News Tonight.

"Simplemente no se ha presentado prueba en ninguno de estos estados de que existan votos ilegales", decía.

A continuación, el periodista explicaba que por la pandemia del coronavirus el voto por correo había aumentado rompiendo récords, más de 100 millones de estadounidenses votaron anticipadamente, y eso prolongaba el escrutinio.

La CBS, tercera en audiencia, iniciaba una verificación de datos mientras Trump terminaba su discurso, y desmintió todas sus acusaciones de "fraude" y "corrupción del sistema".

Más contundentes fueron los servicios informativos de la radio pública estadounidense, la NPR, al señalar que "Trump de nuevo reclamó falsamente la victoria en las elecciones de 2020. No ha ganado. Los votos se siguen contando".

Por su parte, los canales informativos de pago CNN y MSNBC, conocidos por sus posiciones más liberales, hablaban con dureza: "Qué noche más triste para Estados Unidos".

"Tratar de atacar la democracia con su fiesta de las falsedades. Mentira tras mentira tras mentira", decía en pantalla un compungido el presentador Jake Tapper.

En el programa de CNN, Rick Santorum, un tertuliano del partido de Trump y exsenador, se declaraba "impresionado" y "decepcionado" tras escuchar al presidente.

La situación está de cara para Biden, por delante claramente en el marcador. Seis estados no se han adjudicado todavía. Descontando que Alaska será para Trump. Si el demócrata se impone en los que va por delante Nevada y Arizona, cosa que parece probable, habría conseguido ya los 270 delegados necesarios.

Los medios mayoritarios dan la espalda a Trump

Prácticamente ningún medio periodístico mayoritario ha corroborado las acusaciones de fraude electoral vertidas por la campaña de Trump.

"Trump ha dicho sin pruebas que la elección ha sido corrupta y fraudulenta", publicaba Nicole Carroll, la editora de USA Today, uno de los diarios generalistas más leídos de Estados Unidos.

The Washington Post, The New York Times y Los Ángeles Times también desmintieron al presidente.

Asimismo, la justicia en Georgia y Michigan también ha desestimado las primeras demandas interpuestas por Trump, quien mediáticamente depende de un apoyo de Fox News, que va cayendo, y de los medios "alternativos" surgidos en redes sociales.