Manuel Zalba: "El voto a Biden es de rechazo a Trump"

¿Hablamos de las elecciones de Estados Unidos o de las elecciones del planeta Tierra?

Las elecciones a presidente de Estados Unidos siempre son las más importantes del mundo. Mucho más con la situación actual, con el coronavirus y su clarísima influencia económica. Es la primera potencia mundial, liderando las economías libres y la cultura occidental. Las políticas que marque el nuevo presidente definirán la pauta al menos de la Unión Europea y de Iberoamérica.

Afectará a España, por tanto...

Por supuesto. España es un país soberano, pero vinculado al denominado ‘imperio americano’. No hay muchas más opciones en el mapamundi: desde luego, a mi juicio, mucho mejor que vincularte al imperio ruso o chino.

Señor Zalba, ¿quién ganará?

Las encuestas fallaron en las últimas elecciones. Daban ganadora a Hillary Clinton y ganó Trump...

Pero Clinton obtuvo casi tres millones más de votos…

Es un sistema electoral complejo. El ganador no es el que más votos recibe, sino el que más delegados obtiene. En cada estado, todos los delegados van para el ganador. Por ejemplo, en un estado históricamente demócrata como California, a Clinton le sobraron muchísimos votos que le faltaron en otros estados. Trump afinó más en los estados que fluctúan, que son los decisivos en la elección, como Ohio, Pensilvania o Florida.

Ohio es un estado indicador, como Aragón en España.

Florida también es muy importante. Desde 1924, quien gana en Florida, es presidente. En total, se eligen 538 delegados. California, estado muy poblado, aporta 55. Florida es decisiva con 29 delegados.

En las últimas elecciones ganó Trump en Florida. No se entiende, con tanto voto emigrante...

Sí se entiende desde la perspectiva de que se trata de población hispana huida de regímenes comunistas. Esto hace que sean más conservadores. Trump vota en Florida, en Palm Beach. Yo voto en la ciudad de Miami.

Solo hay dos candidatos, Trump y Biden.

Solo hay dos candidatos con posibilidades. En realidad, hay muchos más. Pero desde el siglo XIX, Estados Unidos se gobierna desde el bipartidismo entre el Partido Demócrata y el Republicano. El resto de los candidatos reciben un porcentaje de votos bajo y apenas tienen presencia en los medios.

¿Los vicepresidentes tienen tanta influencia como se dice?

Mucha. En Estados Unidos rige el ‘balance of power’ (equilibrio de poderes). Aunque no lo parezca, no solo manda el presidente. En el caso de Biden, y considerando su edad, conviene memorizar el nombre de su vicepresidenta, Kamala D. Harris. Si es elegido, se especula con que puede ser presidenta en un año, dada la edad de Biden. Biden significa un voto de rechazo Trump, aunque también cuenta con varios hándicaps.

¿Cuáles?

Su hijo se está viendo envuelto en varios escándalos. En Estados Unidos es importante y conocida la familia presidencial, no solo la primera dama. Además, Biden pregona ahora medidas que pudo haber realizado cuando fue vicepresidente de Obama y no hizo.

¿Puede ser reelegido Trump?

A Trump lo amas o lo odias. Tiene opciones. Además, siempre tira representar el esfuerzo creador del empresario y no el del político profesional sentado en un sillón durante décadas, como Biden.