Trump: "Denuncio a los supremacistas y a los que están quemando ciudades"

Desde Miami y a través del canal NBC, el presidente Donald Trump se dirigió a cerca de trece millones de estadounidenses, según los datos de audiencia, con el objetivo de conquistar a los votantes indecisos. Bronco y en ocasiones agresivo, el dirigente respondió a preguntas de los electores que abarcaron desde el supremacismo blanco hasta la crisis sanitaria y su positivo por covid-19.

La periodista Savannah Guthrie, encargada de moderar la velada, presionó a Trump al preguntarle por el supremacismo blanco. El magnate lo condenó y afirmó que lo ha denunciado "durante años, pero nadie pregunta a Joe Biden si denuncia a los antifascistas", protestó. "Denuncio a los supremacistas y a esa gente de izquierda que está quemando nuestras ciudades, que son gobernadas por demócratas", añadió.

El mandatario negó conocer el movimiento de extrema derecha QAnon, una teoría de la conspiración que defiende un complot contra el presidente por parte de una élite de pedófilos, entre los que hay políticos demócratas y estrellas de Hollywood. "No sé nada sobre ellos. Lo único que sé es que están en contra de la pedofilia. Y yo también", defendió.

La pandemia de la covid-19 fue otro de los grandes de su intervención televisiva. Los votantes indecisos preguntaron al presidente por la situación de la pandemia en EE. UU. y por su gestión ante esta crisis. Sobre uno de los asuntos más delicados, el de si se debería establecer el uso obligatorio de la mascarilla para contener el virus, el presidente aseguró que su opinión al respecto no ha cambiado. A pesar de que es partidario de su uso, afirma que existen "muchas opiniones" entre los funcionarios de salud pública acerca de su uso. Además, se justificó diciendo que "el 85% de la gente que lleva mascarilla también se contagia", algo que la moderadora desmintió.

Eliminar el 'Obamacare'

Si es reelegido, el mandatario dijo que acabará con la ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible -el denominado 'Obamacare'- para sustituirlo por un plan "más asequible". En materia económicas, Trump acusó a la demócrata Nacy Pelosi de no aprobar el paquete de ayuda para inyectar miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Del mismo modo, defendió la bajada de impuestos para grandes compañías que promulgó en 2017 y aseguró que "si Biden los sube, muchas empresas abandonarán el país".

El dirigente también se quejó del mal trato que está recibiendo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), después de que los votantes preguntaran acerca de sus impuestos y de por qué no ha presentado sus declaraciones, como tradicionalmente han hecho todos los candidatos a la Casa Blanca. "El IRS me trata muy mal. Me tratan muy, muy mal", insistió.