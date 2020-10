La segunda ola del coronavirus se extiende por Europa

2

FRANCIA

El presidente francés, Emmanuel Macron, dará este miércoles una nueva vuelta de tuerca en las restricciones ciudadanas --incluido quizá un toque de queda-- para intentar contener los contagios de COVID-19 ante lo que su Gobierno no duda en calificar de "segunda ola". Varios líderes de la oposición han dado a entender que no se opondrán a un eventual toque de queda.

La agencia de salud pública que depende del Ministerio de Sanidad anunció este martes 12.993 nuevos contagios en 24 horas y 87 muertos, que elevan el número total de fallecimientos en Francia hasta 32.933. Esa cifra de positivos es notablemente superior a los 8.505 del lunes, cuando había un efecto de fin de semana. Hay que recordar que la semana pasada hubo varios días de récord, en particular el domingo, cuando se comunicaron 27.000 nuevos casos.