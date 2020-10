Trump asegura que ya no tiene coronavirus y además es "inmune"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que ya no tiene el coronavirus y que además es "inmune" a la nueva enfermedad tras haber desarrollado anticuerpos, por lo que espera reanudar en breve la campaña en pro de su reelección en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"Sí, y no solo eso. Parece que soy inmune. Puedo salir del sótano, aunque lo hubiera hecho de todas formas", ha afirmado Trump durante una entrevista en Fox News al ser interrogado por si su médico le ha dicho que no tiene coronavirus. Hasta ahora no ha habido ninguna confirmación oficial de que Trump haya dado negativo en una prueba del coronavirus.

"El presidente está en muy buena forma para luchar las batallas", ha afirmado Trump hablando de sí mismo en tercera persona. "He derrotado a este horrible y loco virus de China (...). He superado el mayor de los exámenes, con las mejores notas, y estoy en una forma estupenda. Le diré que me siento fantásticamente. Me siento muy bien", ha añadido.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado la labor del equipo médico que le ha tratado. "Son los mejores (...). Dicen que estoy totalmente libre de contagios. No contagio", ha remachado.

En cuanto a su gestión con respecto al virus, ha advertido de que hay proyecciones con más de dos millones de muertes en Estados Unidos, cuando ahora la cifra oficial es de 200.000. "Hay quien dice que hemos hecho un trabajo estupendo", ha indicado.

Trump dio positivo el 1 de octubre y fue hospitalizado al día siguiente. Tras unas primeras horas de incertidumbre, fue trasladado el 5 de octubre de vuelta a la Casa Blanca tras recuperarse y el 10 de octubre protagonizó un nuevo acto de campaña, al aire libre y en la propia Casa Blanca.