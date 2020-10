Bruselas cierra bares y cafeterías durante un mes para aplanar la curva de contagios

Apenas unas horas después de que el nuevo Gobierno federal de Bélgica anunciara que las reuniones privadas se limitaban a un máximo de cuatro personas, así como que bares y restaurantes tenían que echar el cierre a las once de la noche en todo el país, Bruselas ha decidido ir más allá. A partir de este jueves y durante un mes, cafeterías, bares (incluidos los de todos los centros deportivos, sirvan o no alcohol) y salones de té no podrán levantar la persiana. La medida se hace extensiva a las salas de fiestas y eventos, aunque no afectará a los restaurantes ni tampoco supondrá un cambio para las tiendas nocturnas y salas de juego, que deberán seguir cerrando a las diez de la noche.

El ministro-presidente de Bruselas-Capital, Rudi Vervoort, anunció el miércoles el nuevo paquete de medidas restrictivas para toda la región (con diecinueve municipios) cuando la incidencia acumulada de contagios por coronavirus se sitúa ya en 502 casos por 100.000 habitantes de media en los últimos 14 días, lo que casi duplica la media de todo el país, 245,8 (77% de incremento en una semana). De hecho, Yves Van Laethem, especialista en enfermedades infecciosas y portavoz interfederal para la lucha contra el coronavirus en Bélgica ha subrayado que la propagación del patógeno está siendo muy rápida en Bruselas, hasta el punto de que ya es la segunda capital europea con mayor incidencia por detrás de Madrid, superando la tasa de infección de París.

Hasta la pasada semana, los responsables sanitarios de Bruselas confiaban en que la curva de infecciones se estabilizara, pero las cifras han seguido aumentando, incluida la de ingresos hospitalarios. La presión comienza a ser acusada en algunos centros, que están ya retrasando otras actividades programadas. En el conjunto del país son hospitalizadas 84 personas de media cada día.

En los siete días se han registrado en Bélgica una media de 2.466 casos nuevos (con tres jornadas en los que se rebasaron los 3.000), un 57% más que la semana anterior. Bruselas-Capital se sitúa a la cabeza con 540 infecciones diagnosticadas. Con once fallecidos entre el martes y el miércoles, el total de decesos desde el estallido de la crisis sanitaria se sitúa en 10.092.

Situación "preocupante" y "grave"

El martes, el nuevo primer ministro del país Alexander de Croo, ya avisó de que la situación epidemiológica de Bélgica está siendo "preocupante". Habló incluso de "grave" para justificar las nuevas restricciones de aplicación estatal que anunciaba tras dirigir su primer Consejo de crisis por el coronavirus. Entre los anuncios, la recomendación de que los contactos estrechos (familiares) de una persona no sean con más de tres personas y siempre las mismas durante un mes, y que las reuniones que tengan lugar fuera del hogar se limiten a un máximo de cuatro personas guardando las medidas de seguridad conocidas, entre ellas el uso de mascarilla. También decretaba el cierre de bares y cafeterías a las once de la noche.

Bruselas ha optado por dar un paso más imponiendo un cierre total que será efectivo desde las siete de la mañana de este jueves. El sector habla de una medida "radical" y reprocha a las administraciones responsables que "no hagan nada contra las fiestas nocturnas clandestinas, privadas", muchas de ellas organizadas a través de las redes sociales. La asociación Horeca asegura haber detectado al menos 17 convocatorias de este tipo. Las "pérdidas económicas serán considerables, una tragedia", subrayó un portavoz del colectivo.