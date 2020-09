Se reabre la búsqueda de la madre de Luis Miguel

Durante muchos años, uno de los enigmas que ha perseguido al cantante Luis Miguel es el tema del paradero de su madre, pues hay diferentes versiones en torno a Marcela Basteri, de quien no se sabe dónde está ni cómo terminó. Pero ahora, Flavia Basteri, prima del cantante, asegura que una mujer internada en un psiquiátrico es la madre biológica del artista mexicano, revelaciones que han dejado a muchos sin palabras.

Flavia hizo estas reveladoras declaraciones en el programa argentino Confrontados, donde además aseguró que está buscando una prueba de ADN para comprobarlo. "Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen 'Soy yo, pero no lo puedo decir'", dijo Basteri durante la entrevista, donde también anunció que ha presentado una demanda judicial para poder conseguir la prueba y el alta médica de su tía, y supuesta madre del cantante. Este podría recibir la denuncia en los próximos días tal y como ha asegurado el abogado de la familia, Martín Francolino, que está dispuesto a conseguir que se siente en el banquillo para explicar de una vez por todas el paradero de su madre.

"Ellas quieren saber dónde está su tía. Tienen derecho a llevarle una flor a una tumba o a ir a visitarla al supuesto hospital donde estaría internada", comentó. El abogado va más allá asegurando que hay posibilidades de que Marcela esté con vida: "A raíz de la foto que aparece en los medios de esta señora (anotada como Honorina Montes) que está internada en el Hospital Moyano, se cree que puede estar viva. La familia le ha solicitado un montón de veces saber dónde está, incluso su familia de Italia, y nunca dio ninguna respuesta", ha explicado.

30 años sin saber de su madre

La prima de Luis Miguel descarta cualquier interés económico o de acercamiento familiar, simplemente quiere saber si realmente es su tía y que pueda disfrutar los últimos años de su vida junto a los suyos.

El cantante lleva más de 30 años sin saber nada de su madre. La última vez que ambos fueron vistos juntos fue el 16 de marzo de 1985, cuando ella viajó a Argentina para visitarlo durante un concierto y este la hizo subir al escenario para cantarle Marcela, el tema que su padre había compuesto inspirado en ella.

Cuentan que fue precisamente el progenitor quien lo obligó a elegir entre su madre, quien le había pedido el divorcio, y él. Y como su padre era además su representante, al cantante no le quedó más remedio que continuar a su lado para no abandonar su exitosa carrera. A partir de ahí todo es un misterio. Dicen que Marcela intentó comunicarse varias veces con s hijo, pero que su padre le escondía las llamadas y le hizo creer que se había fugado con otro hombre y, ya no quería volver a verlo.

Lo cierto, es que el cantante solo ha hablado una vez públicamente sobre el tema. Fue en 2008 en una entrevista en el programa Aquí y Ahora de Univisión, donde dijo: "Es una de las cosas que más me duelen y es uno de los temas que siguen estando ahí, pendientes. Es algo muy difícil de superar. Una madre siempre será una madre. Sobre todo, para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con ese cariño, con ese amor. Todavía le damos muchísimo más valor", confesó emocionado.

Muchos aseguran que está muerta y otros que vive como mendiga en Buenos Aires (Argentina). Un misterio que, con esta nueva pista, quizás pueda llegar a resolverse.