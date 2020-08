Novak Djokovic anuncia su participación en el Abierto de Estados Unidos

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, anunció que participará en los torneos 'Western & Southern Open' y en el Abierto de Estados Unidos, que se celebrarán a finales de este mes en Nueva York.

"Me alegro de poder confirmar mi participación en Western & Southern Open y en el Abierto de EE. UU. este año", indicó Djokovic en su página web. "No ha sido fácil tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos y retos, pero me alegro de que nuevamente podré competir en la cancha de tenis", declaró el tenista.

Djokovic llegará el próximo día 15 a Nueva York. En esa ciudad ha jugado algunos de sus mejores partidos, resaltó.

"Soy consciente de que esta vez será todo muy diferente debido a numerosos protocolos y medidas de seguridad planeados para la protección (frente a contagios por coronavirus) de los tenistas y gente de la organización", señaló Djokovic.

Se manifestó dispuesto de adaptarse a las nuevas condiciones, y, tras afirmar que se ha entrenado mucho, aseguró estar en buena forma par afrontar la reanudación de la temporada tras el parón por la pandemia que empezó en marzo.

Djokovic, contagiado de la covid-19 en junio pasado durante un torneo benéfico que él mismo organizó en Belgrado y Zadar (Croacia), indicó que se ha sometido a los exámenes médicos para asegurarse de su plena recuperación.

Señaló que se siente "preparado para volver a la cancha enfocado en jugar el mejor tenis".

"Respeto y valoro a todos quienes han invertido tiempo, esfuerzo y energía para organizar los dos eventos y posibilitar a los tenistas volver a su trabajo y las competiciones", indicó.

Lamentó que la actual situación no permita a todos los tenistas viajar y competir, y mostró su esperanza de que pronto cambie todo y los jugadores puedan volver a hacer "lo que más quieren, y es jugar al tenis".

"Western & Southern Open" se disputará del 22 al 28 de agosto en el complejo Flushing Meadows, y el Abierto de Estados Unidos comienza el 31 de agosto.

Ambos torneos de Nueva York se jugarán sin presencia público en las estradas.