La estafa que se esconde en los misteriosos paquetes de semillas que han llegado a muchos hogares de EE. UU.

Varios medios de comunicación norteamericanos han publicado que en los 50 estados de Estados Unidos se ha confirmado la llegada de paquetes de semillas misteriosos y no solicitados que gente de todo el país ha recibido por correo en las últimas horas.

Los receptores de los envíos han explicado que todos los paquetes proceden de China y sus direcciones están correctamente indicadas en las etiquetas. Los envíos llevan información en chino y en algunos de ellos aparece en la etiqueta que en el interior hay joyas, según corroboran CNN o The Boston Globe.

Inicialmente, las autoridades de los estados de Utah y Virginia advirtieron a los residentes que habían recibido los paquetes que no plantaran las semillas, temiendo que pudieran ser de una especie invasora: “Si bien no tenemos ninguna razón para sospechar en este momento que estas semillas fueron enviadas con mala intención, queremos tomar todas las precauciones para asegurarnos de que una especie de planta invasora o amenazante no se arraigue aquí”. Además han solicitado los receptores que se pongan en contacto con ellos para deshacerse de los paquetes.

Por su parte, desde el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor del estado de Carolina del Norte explicaron que probablemente que las entregas probablemente estén vinculadas a “una estafa internacional por Internet”. Al parecer, según explican las autoridades, podría tratarse de una estafa denominada 'brushing'. "una estafa que busca conseguir buenas críticas de sus productos en internet". Esta estrategia inició hace un par de años y se extendió a través de las plataformas de venta online como Amazon o Ebay.

Así funciona el 'brushing'

Para empezar, un vendedor consigue el nombre y dirección de algún usuario. Después, el vendedor compra algún producto y lo envía al cliente como si se tratara de un regalo. Al comprar el producto, el vendedor puede hacer una reseña favorable, que le permite colocarlo mejor en los buscadores. Lo que el vendedor consigue es perder producto en forma de regalos pero ganarlo con puntuaciones favorables y reseñas con las que consiguen mejor colocación en las plataformas de venta online.

Las autoridades norteamericanas han solicitado a quienes han recibido los paquetes que guarden las etiquetas intactas y comprobar si alguien tuvo acceso a la información de su usuario en las plataformas de venta online. "Puede ser que el cliente haya comprado algo antes de ese vendedor o que la hayan conseguido por otros medios", explican y añaden que en algunos casos podría tratarse de robo de información financiera como los datos de la tarjeta de crédito.