Un paciente italiano de la covid-19 lleva más de tres meses recluido porque no consigue negativizar el virus

Milko Mieles, un mecánico italiano de 49 años, se siente "desmoralizado" después de más de tres meses en cuarentena por el coronavirus y 15 pruebas PCR positivas.

Según cuenta en una entrevista para el diario italiano 'Il Corriere della Sera', lleva separado de su familia desde el pasado 17 de abril y, a pesar de no tener ya síntomas de la enfermedad, no consigue negativizar el virus, por lo que las autoridades no le permiten abandonar el recinto donde se encuentra aislado para evitar que contagie a otras personas.

Al comienzo de la enfermedad, Mieles estuvo ingresado en el Hospital San Gerardo de la ciudad de Monza (Italia). Desde entonces ha pasado por diversos centros sanitarios, si bien desde el 27 de junio permanece aislado en un centro de la Cruz Roja en Linate, cerca de Milán.

Estas instalaciones, con motivo de la pandemia, se han convertido en un hogar para aquellas personas que no tienen otro sitio en el que pasar la cuarentena. Antes de dar positivo en coronavirus, Milko vivía en otra localidad italiana con su mujer y sus dos hijos, de 21 y 23 años, con quienes hace videollamadas a diario para no perder la esperanza en su lucha contra la enfermedad.

En declaraciones a 'Il Corriere della Sera', Milko explica que ha dejado de tener síntomas y se muestra agradecido por la labor que raelizan todos los voluntaros en este centro de Linate, pero aún así -confiesa- la espera se hace dura para quien lleva más de tres meses alejado de los suyos.

"Veo a los demás que se marchan, pero yo me quedo aquí (...). Estoy asintomático, pero el virus no se quiere ir. Estoy desmoralizado. El sueño sigue siendo abrazar a mi esposa y mis dos hijos pronto", confiesa este paciente italiano.