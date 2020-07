Kanye West se echa a llorar en el insólito lanzamiento de su candidatura presidencial

El primer mitin de Kanye West fue todo un espectáculo, en el que incluso rompió en llanto. El evento, más que un lanzamiento de su campaña para las presidenciales de Estados Unidos, se asemejaba a uno de sus conciertos en los que no hay reglas. Tuvo lugar el domingo en Charleston, Carolina del Sur, adonde el cantante asistió con un chaleco antibalas con la insignia 'Seguridad' colgada, y en su cabeza tenía rapado un 2020. Fue un mitin desordenado y lleno de bullicios en el que West lucía bañado en sudor, pues carecía de micrófonos, así que hablaba a gritos y de vez en cuando mandaba callar a los asistentes para que lo escucharan.

La parte más controversial fue cuando lloró al hablar de su postura sobre el aborto. Recordó que su padre no quería que él naciera y lamentó que le propuso la interrupción del embarazo de su hija North a su esposa, Kim Kardashian, pero ella no quiso. "Mi padre quería que mi madre no me tuviera. Ella me salvó la vida. No habría habido Kanye West porque él estaba demasiado ocupado", declaró el cantante, mientras se le salían las lágrimas. Y después de un minuto de palabras incomprensibles, empezó a gritar: "¡Casi mato a mi hija! ¡Casi mato a mi hija!".

Pese a su negativa por el aborto, el rapero dijo que debería seguir siendo legal, pero que las futuras madres deberían tener el apoyo financiero de un millón de dólares. Aunque no dio tregua en ningún momento de su discurso, porque también dijo que la célebre abolicionista, Harriet Tubman, "nunca liberó realmente a los esclavos, sólo hizo trabajar a los esclavos para otros blancos".

¿Aspiración real o solo publicidad?

Este insólito acto ha incrementado las dudas de si realmente el cantante de 43 años disputará la Casa Blanca o si es pura publicidad para sus negocios y carrera. Sobre todo, después de que su representante dijera la anterior semana que no iba a ser candidato. Eso, sumado a que, desde el día 4, cuando anunció su candidatura, ha perdido el plazo para registrarse en la lista oficial de aspirantes en algunos Estados clave son hechos que marcan las incógnitas de sus verdaderas intenciones. Aunque sí alcanzó a inscribirse oficialmente en O¬klahoma.

Parece que el rapero está dispuesto a hacer de su campaña toda una fiesta, al igual que el nombre de su partido al que denominó 'Birthday Party' (Fiesta de Cumpleaños), así lo registró hace unos días ante el Comité Federal de Elecciones. Lo cierto es que para los expertos, su campaña podría perjudicar la candidatura del demócrata Joe Biden.