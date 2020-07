Banksy pinta el metro de Londres en favor de mascarillas y la compañía borra el grafiti

El artista plástico conocido como Banksy creó hace unos días una obra sobre varios soportes en una línea del metro de Londres. La obra se titula 'if you don' mask, you don't get it' (si no te enmascaras, no lo entiendes), y alienta a la población a llevar mascarilla. Personal de limpieza de Transporte para Londres(TFL), ente público propietario del suburbano de la capital británica, limpió la pared y el vagón afectados.

Bansky logró su reputación inicial por imágenes en lugares públicos, en su gran mayoría con pintura negra y conectadas con el muralismo. La obra nocturna en el metro se apoya en más recursos: iconos típicos de su firma, grafiti de 'tags' y de mensaje, artificios con la dinámica de un vagón de tren,... La película publicada en Instagram captura todas esas facetas, hace posible el final y preserva la obra.

El artista ha incluido estampas de ratas en obras anteriores y pintó varias en el vagón: en lo que parece la emisión de un estornudo o descendiendo por el aire imaginario con una mascarilla como paracaídas. Las ratas de nuevo emergen en el final del video, por estar pintadas en cada una de las partes de la puerta eléctrica, que se cierra antes de que el tren parta a otra estación.

El 'tag' grafitero con su firma, en verde, no es nítido y la pintura chorrea por el tabique de separación entre el área del público y el compartimento del conductor, y por el suelo. La cámara muestra al artista vestido con prendas de trabajo. El sonido registra la voz de la megafonía enumerando estaciones de la línea 'Hammersmith & City'. El supuesto Banksy incita a un pasajero a que se aleje.

Cuando ha terminado en el vagón, es filmado de espaldas subiendo escaleras. El final del video muestra la frase "i get lockdown'(me confino) pintada en el muro por el que ha pasado Bansky en su ascenso hacia la boca del metro. Se cierran las puertas del vagón, desvelando las ratas pintadas en cada jamba, que en el cierre unen también los dos tramos de la frase "but I get up again"(pero me levanto de nuevo).

Son variaciones de los versos de la más célebre canción de Chumbawamba, un grupo de músicos anarquistas, comunistas, feministas, animalistas,... que varió de estilos durante sus dos décadas de existencia. En 'Tubthumping', que suena en el final del video, percuten los versos 'I get knocked down, but I get up again'(me derriban, pero me levanto de nuevo), sobre una música ecléctica con rasgos principales de rock y dance.

Transport for London ha recordado que limpia todo grafiti y pintura de sus instalaciones, y ha sugerido al artista que se ponga en contacto con el fin de acordar un lugar adecuado para una obra con el mismo mensaje. El 'Daily Mail' dice que TFL "ha borrado las ratas estornudando de Banksy". En su ciudad natal, bristol247.com indicó que se ha borrado "una obra de Banksy con temática del coronavirus".