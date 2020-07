El Supremo de EE. UU. sentencia que media Oklahoma es india

Nada hacia suponer que Jimcy McGirt se convertiría en un héroe para su tribu cuando violó y sodomizó brutalmente a una niña de cuatro años, nieta de su novia. McGirt pasó el jueves al panteón de la historia gracias a una decisión del Tribunal Supremo que quedó opacada por otras dos sentencias sobre los impuestos de Donald Trump, que salieron a la vez.

El indígena de 71 años, sentenciado en Oklahoma a más de 500 de prisión por lo repugnante del crimen cometido en 1997, sostenía que no podía ser juzgado por el estado en que se produjo el delito al haber ocurrido en territorio de la reserva india en la que se asentaron los Muscogi en 1831, cuando el gobierno federal los expulsó de sus tierras en Georgia. Con ello buscaba un nuevo juicio en el ámbito del gobierno federal, pero los detalles de su crimen ni siquiera se han mencionado, porque las implicaciones de la sentencia van mucho más allá de su proceso judicial. La cuestión a dirimir era si ese territorio que los indios creek claman como suyo les pertenece o no, ahora que la mayor parte de sus 1,8 millones de residentes no son nativos americanos. El Congreso los había autorizado e incentivado a parcelar y vender su territorio, que ha acabado en manos ajenas. Según el fiscal estatal, la mitad este de Oklahoma "no fue, y ciertamente no es, una reserva india", pero el Supremo ha emitido una opinión diferente.

"En el extremo más remoto del camino de lágrimas había una promesa", escribió el juez Neil Gorsuch en la opinión en la sentencia del tribunal. A cambio de ceder toda su tierra al este del río Mississippi, el gobierno federal les firmó un tratado que garantizaba "solemnemente" la existencia de la nación creek al oeste del Mississippi. "Como el Congreso no ha dicho otra cosa, aceptamos su palabra", dice la sentencia.

La palabra del gobierno de Estados Unidos a las naciones indias ha sido papel mojado durante varios siglos. Parte de Tulsa, la segunda ciudad más grande de Oklahoma, en la que el presidente Trump abrió su campaña el mes pasado con un polémico mitin, queda dentro de ese territorio en el que desde el jueves los indígenas quedan sujetos a la justicia de los indios Muscogi gracias a esta decisión. Medio estado de Oklahoma ha cambiado de jurisdicción para los nativos, pero también muchos otros territorios del país que a lo largo de casi dos siglos habían sido arrebatados a los indios mediante una ocupación que algunos comparan con la de los colonos judíos en Palestina. Eso obligará a repetir el juicio de miles de convictos. Los expertos califican de "histórica" la decisión, «potencialmente una de las más consecuentes a nivel legal para los nativos americanos en décadas», concluyó The New York Times.

El estado de Oklahoma advertía que semejante decisión crearía un caos judicial. "Este tribunal es consciente del costo potencial y el conflicto en torno a los límites jurisdiccionales", refutó el tribunal, "pero Oklahoma y sus tribus han demostrado que pueden trabajar juntas y el Congreso es libre de suplementar el status de estas tierras en cualquier momento".

Más allá de esas implicaciones, la sentencia es un bálsamo emocional para millones de indígenas que aún sufren el costo emocional de aquella peregrinación forzada en 1831 desde sus tierras ancestrales en el sureste del país hasta otras mucho más inhóspitas. El llamado 'Trail of Tears' (Camino de lágrimas) forzó la reubicación de 60.000 indígenas. Por el camino murieron unos 4.000 de inanición y exposición a los elementos. Para enmascarar este genocidio motivado por el descubrimiento de oro en Georgia, el gobierno firmó ese acuerdo, que modificó en 1866, reduciendo las tierras que previamente les había otorgado y compensándoles con la miseria de treinta céntimos por acre. Pero incluso ahí "explícitamente se comprometió a que la tierra que quedaba sería para siempre el hogar de la nación creek", recuerda la sentencia. La ley que 1887 autorizó la partición de esas tierras para convertirlas en propiedad privada y forzar la asimilación al sistema capitalista no implica según el Supremo que esas tierras dejasen de ser parte de la nación india, aunque ahora estén en manos de los blancos.

McGirt tendrá un nuevo juicio, como cientos de violadores y criminales, pero en los tiempos de 'Black Lives Matter' su pueblo ha conseguido decir que 'Native Lives Matter' (Las vidas de los nativos importan), dice la etiqueta que se ha abierto paso en las redes sociales.