Italia hace pruebas de coronavirus a los 180 migrantes del Ocean Viking

Un equipo de médicos de Italia ha realizado hoy pruebas de coronavirus a los 180 migrantes salvados por el Ocean Viking, algunos hace más de diez días, y que permanecen a bordo de la nave en el Mediterráneo, a la espera de una autorización para poder desembarcar. "Las autoridades italianas están llevando a cabo hisopos de coronavirus a los 180 inmigrantes a bordo del Ocean Viking", ha explicado la oenegé SOS Méditerranée, que gestiona el barco, en las redes sociales.

La organización ha indicado que no tiene noticias oficiales sobre las informaciones locales que apuntan este domingo a que los migrantes podrían ser trasladados a otra embarcación para pasar dos semanas de cuarentena o recibir la autorización para bajar a tierra en las próximas horas. "No hemos recibido ninguna instrucción. Sin confirmación, no podemos dar soluciones a los salvados. La incertidumbre continúa y eso significa que las tensiones también", ha añadido la oenegé.

El barco se encuentra actualmente en aguas internacionales, muy cerca de la costa de la isla italiana de Sicilia (sur), y en los últimos días la entidad ha denunciado que la situación a bordo era tensa, con intentos de suicidio por parte de los migrantes, peleas e incluso amenazas de violencia física a miembros de la tripulación.

El "Ocean Viking" ha solicitado en al menos seis ocasiones a Italia y Malta poder desembarcar y también la evacuación por motivos de salud de 44 personas, pero ninguno de los dos países lo ha permitido.

La oenegé ha urgido a la Unión Europea a acordar una solución urgente para estas personas y que algún país, especialmente Italia o Malta por la cercanía de la embarcación a sus costas, autorice de una vez por todas que estas personas pisen tierra. La embarcación ha socorrido a los 180 migrantes en cuatro operaciones, la primera de ellas tuvo lugar el 25 de junio.